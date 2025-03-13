Рубль днем растет в паре с юанем, несмотря на снижение нефти

Москва. 13 марта. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется, несмотря на снижение цен на нефть. Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования российско-украинского конфликта и ожидают переговоров на эту тему между Россией и США. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,8685 руб., что на 6,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 54 копейки, до 87,31 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 1,08 рубля, до 94,38 руб./EUR1.

Президент США Дональд Трамп накануне заявил, что представители США направляются в Россию для переговоров по украинскому конфликту, выразил надежду на перемирие, сообщило в среду агентство Bloomberg.

Также Трамп заявил, что в случае необходимости может оказать давление на РФ для урегулирования украинского конфликта, но делать этого не хочет. "Оказать давление на Россию возможно. Надеюсь, необходимости в этом не будет", - приводит его слова агентство. Трамп подчеркнул, что может заключать финансовые сделки, которые будут невыгодны для России, однако не хотел бы это делать.

Делегации США и Украины во вторник провели многочасовые переговоры в Джидде (Саудовская Аравия). По их результатам Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине.

В среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Джидде американо-украинских переговоров.

Россия сформулирует свою позицию после получения информации об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, заявил в четверг Песков, отвечая на вопрос журналистов в связи с заявлением руководства Украины о недопустимости территориальных уступок.

Также Песков напомнил, что антироссийские санкции являются незаконными, поэтому все они должны быть отменены.

Российско-американские контакты по Украине возможны уже сегодня, Москва готова обсуждать изложенные на встрече США-Украина в Джидде инициативы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Инфляция в России в феврале 2025 года составила 0,81% после 1,23% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-февраль 2025 год потребительские цены в РФ выросли на 2,05%.

Инфляция в феврале 2025 года немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2025 года ускорилась до 10,06% (аналитики ожидали 10,04%) с 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 марта.

Инфляция в РФ с 4 по 10 марта 2025 года составила 0,11% после 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,17%, с начала года - 2,22%.

Из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта ускорилась до 10,19% с 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,11%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Возможно смягчение риторики Банка России по итогам заседания 21 марта 2025 года на фоне данных по инфляции, говорится в комментарии аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Дениса Попова.

"Инфляция развивается вблизи прогноза регулятора - 7-8% на конец года. Однако пока рано говорить об устойчивости стабилизационных процессов и улучшать прогноз ключевой ставки (ждем начала ее снижения с III квартала). При этом есть все основания ждать смягчения риторики Банка России в следующую пятницу, что может добавить оптимизм рыночным ожиданиям", - пишет эксперт.

Банк России, вероятно, снова возьмет паузу и сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта 2025 года, хотя позитивный сюрприз не исключается, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс потребительских цен в России с 4 по 10 марта повысился на 0,11% по сравнению с ростом на 0,15% неделей ранее, что внушает оптимизм перед заседанием ЦБ РФ в следующую пятницу, отмечают эксперты.

Реальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка снижаются, отражая улучшение геополитического фона и сдвиг ожиданий участников рынка в сторону более раннего смягчения денежно-кредитной политики. При этом, говорится в материале аналитиков инвесткомпании, требования к заемщикам ужесточаются, а в феврале темпы роста корпоративного и розничного кредитования продолжили замедляться. В то же время бюджетные операции поддержали рост денежной массы.

"С каким дефляционным багажом мы подходим на данный момент к заседанию Банка России: укрепляющийся с начала года рубль; месячные отчеты банков, отражающие дальнейшее замедление кредитования; риторика представителей регулятора, которая допускает, что пик по ставке пройден; подтверждают это повышенные объемы торгов и спрос на длинные ОФЗ, - пишут эксперты в обзоре. - Таким образом, мы полагаем, что регулятор выдержит паузу и оставит ставку на уровне 21% годовых на предстоящем заседании, хотя и не исключаем позитивного сюрприза".

Котировки фьючерсов на эталонные марки нефти ускорили снижение на торгах в четверг на опасениях относительно перспектив спроса.

Накануне цена на нефть выросла, получив поддержку от ослабления доллара США и данных, указавших на сокращение запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $70,59 за баррель, что на 0,49% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,59%, до $67,27 за баррель.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9%. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%.

В то же время обеспокоенность относительно последствий эскалации торговых войн оказывает давление на котировки. Инвесторы опасаются, что ухудшение условий международной торговли может негативно отразиться на экономическом росте и, как следствие, спросе на нефть.

Президент США Дональд Трамп в среду пригрозил ввести дополнительные тарифы на импорт из Евросоюза, который ранее объявил о поэтапном введении с 1 апреля пошлин на ввозимые американские товары в ответ на тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС, вступившие в силу в США.

Ответные пошлины против товаров из США были введены также в Канаде. Они коснутся американской стали и алюминия, компьютеров, спортивного оборудования и ряда изделий из чугуна. Ранее США ввели пошлины на импорт китайских товаров, на что Пекин ответил встречными мерами.