"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку бумаг "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 920 рублей за штуку для обыкновенной акции и 900 рублей за штуку для привилегированной акции, сообщается в материале аналитиков.

Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за II полугодие и 2024 год по МСФО, констатируют эксперты.

"Подтверждаем позитивный взгляд на акции. Следующее важное корпоративное событие - рекомендация совета директоров по размеру дивиденда за IV квартал 2024 года, которую ожидаем в течение нескольких недель. Финальный дивиденд может составить до 44 руб. /акцию (дивидендная доходность - до 7%) при выплате 75% прибыли МСФО за год, - указывают аналитики инвесткомпании. - У "Татнефти" высокий потенциал роста производства, который ограничен квотированием добычи в рамках соглашения ОПЕК+".

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