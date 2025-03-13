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Главная / Мнения аналитиков / ПСБ сохраняет нейтральную оценку акций Делимобиля
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13 марта 2025 года 14:22
ПСБ сохраняет нейтральную оценку акций Делимобиля
Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль" ) в долгосрочной перспективе, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой. Эмитент отчитался за 2024 год по МСФО. Выручка выросла за счет увеличения автопарка на 19% г/г на фоне повышения спроса на услуги, а также расширения географии присутствия до тринадцати городов. Однако, отмечает эксперт, у компании существенно просела рентабельность на фоне опережающего роста расходов (1,5х г/г). Выросли расходы по ремонту и обслуживанию автомобилей, на топливо и вознаграждения работникам. В результате ощутимо просела и чистая прибыль компании, констатирует Кузнецова. На фоне снижения скорр. EBITDA и одновременного роста процентных расходов возросло долговое бремя компании. Из позитивного аналитик отмечает не только сохранение положительного свободного денежного потока, но и его рост почти на 15% г/г. "Результаты ожидаемо слабые. Ощутимо страдает операционная эффективность в условиях дороговизны обслуживания авто и нарастающих сложностей с обновлением автопарка из-за высокой ставки", - указывает Кузнецова. Также компания сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Согласно политике дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х. Росту бумаг эмитента в четверг способствует новость о рекомендации менеджмента осуществить обратный выкуп акций под программы мотивации сотрудников, обращает внимание эксперт ПСБ. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-ДЕЛИМОБИЛЬ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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