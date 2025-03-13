ПСБ сохраняет нейтральную оценку акций Делимобиля

Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет нейтральную оценку акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль" ) в долгосрочной перспективе, говорится в материале аналитика Лауры Кузнецовой.

Эмитент отчитался за 2024 год по МСФО. Выручка выросла за счет увеличения автопарка на 19% г/г на фоне повышения спроса на услуги, а также расширения географии присутствия до тринадцати городов. Однако, отмечает эксперт, у компании существенно просела рентабельность на фоне опережающего роста расходов (1,5х г/г). Выросли расходы по ремонту и обслуживанию автомобилей, на топливо и вознаграждения работникам. В результате ощутимо просела и чистая прибыль компании, констатирует Кузнецова.

На фоне снижения скорр. EBITDA и одновременного роста процентных расходов возросло долговое бремя компании.

Из позитивного аналитик отмечает не только сохранение положительного свободного денежного потока, но и его рост почти на 15% г/г.

"Результаты ожидаемо слабые. Ощутимо страдает операционная эффективность в условиях дороговизны обслуживания авто и нарастающих сложностей с обновлением автопарка из-за высокой ставки", - указывает Кузнецова.

Также компания сообщила, что не планирует выплачивать дивиденды по итогам 2024 года. Согласно политике дивиденды выплачиваются в размере не менее 50% от чистой прибыли по МСФО при уровне соотношения чистый долг/EBITDA менее 3х.

Росту бумаг эмитента в четверг способствует новость о рекомендации менеджмента осуществить обратный выкуп акций под программы мотивации сотрудников, обращает внимание эксперт ПСБ.

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