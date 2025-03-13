"Т-Инвестиции" сохраняют позитивную оценку акций "Татнефти" с прогнозной стоимостью 800 рублей за штуку, что предполагает потенциал роста 15% от текущего уровня, сообщается в материале аналитиков брокера.

Результаты компании за второе полугодие 2024 года оказались выше ожиданий экспертов "Т-Инвестиций", а показатели за год - рекордными для эмитента. Основное влияние оказали увеличение объемов переработки, а также рост рублевых цен на российскую нефть.

EBITDA показала более скромную динамику по сравнению с выручкой из-за опережающего роста операционных расходов, стоимости закупки нефти и нефтепродуктов, а также увеличения налоговой нагрузки, отмечают аналитики брокера. Расходы по налогу на прибыль выросли из-за переоценки отложенных налоговых обязательств в связи с ростом налога до 25% с 2025 года. Это оказало давление на прибыль компании.

Финансовое положение "Татнефти" остается устойчивым, говорится в обзоре экспертов. Чистый долг по-прежнему отрицательный, а свободный денежный поток по итогам года вырос в 2,5 раза на фоне увеличения операционного потока и снижения капитальных затрат почти на 24%.

Также аналитики отмечают, что в фокусе инвесторов находятся дивиденды компании за четвертый квартал 2024 года. При коэффициенте выплат 75% от годовой чистой прибыли финальные дивиденды могут составить до 43 рублей/акцию, что соответствует доходности 6,2%.

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