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13 марта 2025 года 13:24

"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Татнефти с целью 845 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции "Татнефти" с целью 845 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1 месяц. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 22,6%, стоп-приказ: 635 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Чистая прибыль эмитента за 2024 год по МСФО составила 308,9 млрд руб., увеличившись на 7,9% по сравнению с 286,3 млрд руб. в предыдущем году; выручка выросла на 27,7% (до 2,03 трлн руб. против 1,59 трлн руб. годом ранее), - отмечают аналитики.

"С технической точки зрения цена двигается в рамках растущего тренда к сильному уровню сопротивления. При объеме позиции 5% и выставлении стоп-заявки на уровне 635 руб. риск на портфель составит 0,39%", - указывают в инвесткомпании.

"Татнефть" - одна из крупнейших нефтяных компаний в России. Основные направления деятельности - нефтегазодобыча, нефтепереработка, нефтегазохимия и сеть АЗС.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
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