Инвестбанк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций Делимобиля

Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рейтинг "держать" для акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль" ), сообщается в материале аналитика Георгия Горбунова.

"Представленные в четверг результаты эмитента за 2П24 по МСФО оцениваем как слабые. Ожидаем умеренно негативной реакции рынка на них и подтверждаем рейтинг "держать" по бумагам. Выплата дивидендов по итогам 2024 года не планируется из-за высокой долговой нагрузки: отношение чистого долга к EBITDA составляет 5,1", - указывает эксперт.

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