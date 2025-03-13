"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку акций Делимобиля

"Т-Инвестиции" сохраняют нейтральную оценку перспектив акций ПАО "Каршеринг Руссия" (оказывает услуги под брендом "Делимобиль"), сообщается в материале аналитиков брокера.

"Эмитент опубликовал финансовые результаты за 2024 год. Смотрим на них с осторожностью. Темпы роста выручки замедляются, а рентабельность падает. Учитывая высокий уровень долговой нагрузки, на результаты оказывает сильный негативный эффект процентная ставка, - отмечают эксперты. - Компания планирует оптимизацию долга и активно инвестирует в собственные станции технического обслуживания, что должно оказать позитивный эффект на рентабельность в будущем".

Денежная позиция "Делимобиля" на конец 2024 года составила 1,7 млрд рублей, в то время как свободной денежный поток находится в отрицательной зоне, что вызывает опасения, говорится в обзоре аналитиков. Эмитент отказался от выплаты дивидендов по итогам 2024 года, однако совет директоров компании рассмотрит проведение программы buyback, что может поддержать котировки акций, обращают внимание эксперты "Т-Инвестиций".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.