"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку акций "НОВАТЭКа", сообщается в материале аналитиков Кирилла Бахтина и Булата Мударисова.

"Текущий мультипликатор P/E по ожидаемой прибыли за 2025 год составляет 6,3x", - указывают они.

Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды за 2П24 в размере 46,65 руб./акцию. Совокупная выплата за год может составить 82,15 руб./акцию. Суммарная дивидендная доходность за 2024 год в таком случае достигнет 6,6% от текущего уровня цен.

Фактическое значение на уровне прогноза, отмечают эксперты. За 2024 год компания увеличила дивиденды на 4,5% в годовом сопоставлении, что четко соответствует изменению нормализованной на курсовые разницы чистой прибыли, указывают Бахтин и Мударисов.

Серьезно повлиять на дивиденды в 2025 году, по мнению аналитиков инвесткомпании, могут рост объемов производства и продаж СПГ с первой и второй линий проекта "НОВАТЭКа" "Арктик СПГ 2". Это возможно в окно с мая по октябрь, когда не требуются танкеры ледового класса.

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