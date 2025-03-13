Альфа-банк подтверждает позитивную оценку долгосрочных перспектив акций группы "Ренессанс страхование" и видит компанию одним из главных бенефициаров возможного улучшения ситуации в макро- и геополитике, говорится в материале аналитиков банка Евгения Кипниса и Филиппа Николаева.

Группа "Ренессанс Страхование" представила финансовые результаты по МСФО за 2024 год: чистая прибыль составила 11,1 млрд рублей (+8% г/г, ROE - 24%), что выше ожиданий экспертов Альфа-банка на 3% (10,8 млрд руб.).

"На наш взгляд, результаты компании выглядят сильно, особенно с учетом того, что в ноябре-декабре 2024 года рынок ожидал прибыль на уровне 8-9 млрд руб., - пишут эксперты. - Во многом этому поспособствовало ралли фондового рынка в последнюю декаду 2024 года. В то же время, по последним индикациям, прибыль 2025 года может быть на уровне 15-16 млрд руб., что ниже текущих ожиданий рынка (18-22 млрд руб.). Таким образом, при текущих котировках RENI торгуется с коэффициентом P/E 2025П на уровне 4,8-5,1x, и дивидендной доходностью 9,9-10,5%".

Акции компании с конца 2024 года выросли на 24% против индекса Мосбиржи (+10%) и индекса финансового сектора (+14%) на фоне улучшения ожиданий по ДКП и геополитике, а также включения акции компании в индекс Мосбиржи, подчеркивают Кипнис и Николаев.

"Долгосрочно мы сохраняем позитивный взгляд на RENI и видим компанию одним из главных бенефициаров возможного улучшения ситуации в макро- и геополитике, - отмечают аналитики Альфа- банка. - В краткосрочной перспективе в случае коррекции на фоне пересмотра ожиданий рынка по прибыли на 2025 год может появиться возможность для покупки или наращивания позиций".

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