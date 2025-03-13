Индекс RGBI будет консолидироваться в широком диапазоне в ближайшее время - ПСБ

Индекс RGBI, скорее всего, в ближайшее время будет консолидироваться в широком диапазоне вблизи максимумов с 2024 года, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI после очередных сильных аукционов ОФЗ в среду прекратил снижение, поднявшись на 0,24 пункта - до 110,91 пункта, констатирует эксперт.

Данные по инфляции, которые были опубликованы вечером, также оказались позитивными, отмечает Грицкевич - недельные темпы роста замедлились до 0,11% годовых, годовые темпы остались на отметке чуть выше 10%. "В результате по итогам заседания ЦБ РФ на следующей неделе вполне можно рассчитывать на смягчение риторики регулятора", - пишет он в обзоре.

Вместе с тем, указывает Грицкевич, геополитическая составляющая входит в фазу повышенной неопределенности, что может несколько ограничить позитив от внутренних факторов. "Ожидаем, что индекс RGBI продолжит консолидироваться в широком диапазоне вблизи максимумов с 2024 года", - заключает эксперт.

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