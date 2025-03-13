Рубль утром немного опускается в паре с юанем на фоне дешевеющей нефти

Москва. 13 марта. Китайский юань подрастает на Московской бирже утром в четверг, рубль опускается на фоне дешевеющей нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,9895 руб. (+5,35 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 6,53 коп. выше уровня действующего официального курса.

Инфляция в России в феврале 2025 года составила 0,81% после 1,23% в январе, сообщил в среду Росстат.

За январь-февраль 2025 год потребительские цены в РФ выросли на 2,05%.

Инфляция в феврале 2025 года немного превысила ожидания аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,79%.

Годовая инфляция, по данным Росстата, в феврале 2025 года ускорилась до 10,06% (аналитики ожидали 10,04%) с 9,92% на конец января и 9,52% на конец декабря 2024.

Росстат в среду одновременно опубликовал и данные по недельной динамике цен с 4 по 10 марта.

Инфляция в РФ с 4 по 10 марта 2025 года составила 0,11% после 0,15% с 25 февраля по 3 марта. С начала месяца рост цен к 10 марта составил 0,17%, с начала года - 2,22%.

Из данных за 10 дней марта этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 10 марта ускорилась до 10,19% с 10,06% на конец февраля, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и до 10,11%, если ее высчитывать из среднесуточных данных за март 2024 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

Банк России, вероятно, снова возьмет паузу и сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта 2025 года, хотя позитивный сюрприз не исключается, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс потребительских цен в России с 4 по 10 марта повысился на 0,11% по сравнению с ростом на 0,15% неделей ранее, что внушает оптимизм перед заседанием ЦБ РФ в следующую пятницу, отмечают эксперты.

Реальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка снижаются, отражая улучшение геополитического фона и сдвиг ожиданий участников рынка в сторону более раннего смягчения денежно-кредитной политики. При этом, говорится в материале аналитиков инвесткомпании, требования к заемщикам ужесточаются, а в феврале темпы роста корпоративного и розничного кредитования продолжили замедляться. В то же время бюджетные операции поддержали рост денежной массы.

"С каким дефляционным багажом мы подходим на данный момент к заседанию Банка России: укрепляющийся с начала года рубль; месячные отчеты банков, отражающие дальнейшее замедление кредитования; риторика представителей регулятора, которая допускает, что пик по ставке пройден; подтверждают это повышенные объемы торгов и спрос на длинные ОФЗ, - пишут эксперты в обзоре. - Таким образом, мы полагаем, что регулятор выдержит паузу и оставит ставку на уровне 21% годовых на предстоящем заседании, хотя и не исключаем позитивного сюрприза".

Цены на нефть слабо снижаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного ослаблением доллара США и данными о падении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $70,88 за баррель, что на 0,09% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 0,15%, до $67,57 за баррель.

Позитивными факторами для нефтяного рынка стали ослабление доллара США, повышающее спрос на сырьевые товары со стороны владельцев других валют, и лучшие, чем ожидалось, данные по американской инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9%. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали более существенного роста - на 2 млн баррелей.