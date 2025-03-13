ЦБ РФ, вероятно, сохранит ставку на уровне 21% в марте - "Цифра брокер"

Банк России, вероятно, снова возьмет паузу и сохранит ключевую ставку на уровне 21% годовых по итогам заседания 21 марта 2025 года, хотя позитивный сюрприз не исключается, считают аналитики инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс потребительских цен в России с 4 по 10 марта повысился на 0,11% по сравнению с ростом на 0,15% неделей ранее, что внушает оптимизм перед заседанием ЦБ РФ в следующую пятницу, отмечают эксперты.

Реальные ставки в большинстве сегментов финансового рынка снижаются, отражая улучшение геополитического фона и сдвиг ожиданий участников рынка в сторону более раннего смягчения денежно-кредитной политики. При этом, говорится в материале аналитиков инвесткомпании, требования к заемщикам ужесточаются, а в феврале темпы роста корпоративного и розничного кредитования продолжили замедляться. В то же время бюджетные операции поддержали рост денежной массы.

"С каким дефляционным багажом мы подходим на данный момент к заседанию Банка России: укрепляющийся с начала года рубль; месячные отчеты банков, отражающие дальнейшее замедление кредитования; риторика представителей регулятора, которая допускает, что пик по ставке пройден; подтверждают это повышенные объемы торгов и спрос на длинные ОФЗ, - пишут эксперты в обзоре. - Таким образом, мы полагаем, что регулятор выдержит паузу и оставит ставку на уровне 21% годовых на предстоящем заседании, хотя и не исключаем позитивного сюрприза".

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