S&P 500 и Nasdaq выросли, Dow Jones снизился

Индексы S&P 500 и Nasdaq выросли в среду, Dow Jones завершил день в минусе. Фондовые индексы Азии снижаются в четверг, исключением выступает Япония. Нефть слабо дешевеет в четверг утром, Brent торгуется у $70,9 за баррель.

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за повышением котировок акций технологических компаний, в то время как Dow Jones снизился.

Инвесторы оценивали данные об инфляции и корпоративные новости.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%.

Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.

Акции производителей стали и алюминия подорожали после того, как вступили в силу 25%-ные пошлины на импорт этой продукции из Канады, в том числе United States Steel - на 2,7%, Steel Dynamics (SPB: STLD) - на 2,3%, Nucor Corp. (SPB: NUE) - на 0,7%, Alcoa (SPB: AA) - на 4%, Century Aluminum - на 5,7%.

Стоимость бумаг Intel Corp. (SPB: INTC) повысилась на 4,6%. Американские СМИ со ссылкой на источники сообщили о том, что Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (SPB: TSM) обратилась к Nvidia Corp. (SPB: NVDA), Advanced Micro Devices (SPB: AMD) и Broadcom (SPB: AVGO) с предложением о приобретении долей в совместном предприятии, которое будет управлять заводами Intel, выпускающими чипы на заказ. Эти переговоры начались после того, как администрация президента США Дональда Трампа попросила TSMC помочь в оздоровлении американской компании, которая ранее была иконой отрасли, но сейчас испытывает проблемы.

Акции Nvidia ушли вверх на 6,4%, AMD - на 4,2%, Broadcom - на 2,2%.

Цена бумаг Tesla (SPB: TSLA) подскочила на 7,6%. Глава компании Илон Маск заявил о том, что компания удвоит объемы производства электромобилей в течение двух лет.

Акции Palantir Technologies (SPB: PLTR) подорожали на 7,2% после того, как поставщик решений для работы с большими данными сообщил о новых клиентах, включая Walgreens Boots Alliance (SPB: WBA) и Heineken.

Цена бумаг Salesforce Inc. (SPB: CRM), поставщика облачных решений для взаимодействия с клиентами, выросла на 2,7%. Компания объявила о намерении инвестировать $1 млрд в Сингапур в следующие пять лет.

Стоимость Casey''s General Stores (SPB: CASY) повысилась на 6,2%, поскольку владелец сети магазинов шаговой доступности опубликовал хорошую квартальную отчетность.

По этой же причине котировки акций Groupon Inc., онлайн-сервиса по предоставлению скидок, взлетели более чем на 43%.

Кроме того, выросла капитализация Micron Technology (SPB: MU) - на 7,4%, Oracle Corp. (SPB: ORCL) - на 4,7%, Super Micro Computer - на 4%, Boeing Co. (SPB: BA) - на 3,1%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 1,2%, Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 0,7%.

Между тем цена бумаг iRobot Corp. (SPB: IRBT) рухнула на 35,7%. Совет директоров производителя потребительских роботов, включая роботы-пылесосы, инициировал стратегическую оценку бизнеса на фоне роста убытков компании и слабых продаж.

Dow Jones Industrial Average в среду снизился на 82,55 пункта (на 0,2%) и составил 41350,93 пункта. Наиболее значительное падение показали акции Procter & Gamble Co. (SPB: PG), подешевевшие на 2,7%, Walmart Inc. (SPB: WMT) - на 2,6%, McDonald''s Corp. (SPB: MCD) - на 2,4%.

В то же время значение Standard & Poor''s 500 по итогам торгов выросло на 27,23 пункта (на 0,5%) - до 5599,3 пункта.

Индекс Nasdaq Composite увеличился на 212,35 пункта (на 1,2%) и завершил сессию на отметке 17648,45 пункта.

Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг, исключением выступает только японский рынок.

Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:34 МСК увеличилось на 0,1%.

Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что крупные компании страны договорились с профсоюзами о существенном повышении заработной платы сотрудников по итогам третьего года подряд, сообщает Trading Economics. Традиционно результаты этих переговоров задают тон для обсуждения выплат в более мелких компаниях, на которые приходится основная часть рабочей силы в Японии.

Котировки акций технологических компаний повышаются, включая Disco (+6,4%), Advantest (+4,3%), Kioxia (+1,8%), Lasertec (+0,8%), Tokyo Electron (+0,4%), Sumco (+0,8%).

Кроме того, дорожают бумаги производителя стальной продукции Japan Steel Works (+4,5%), химической Denka (+3,4%), производителя игровых консолей Nintendo (+0,9%).

При этом снижается стоимость акций автопроизводителей Nissan Motor (-2,8%), Mitsubishi Motors (-2,4%) и Toyota Motor (-1%), разработчика видеоигр Konami (-2,8%), производителя потребительской электроники Sony (-0,3%).

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК уменьшился на 0,8%. Гонконгский Hang Seng к этому времени потерял 1,5%, он снижается пятую сессию подряд.

Лидерами падения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp., подешевевшие на 5,6%, оператора популярного сервиса обмена короткими видео Kuaishou Technology - на 5,5%, производителя молочной продукции China Mengniu Dairy - на 5,4%, производителя спортивной продукции Anta Sports Products - на 4,2%.

Также опускаются котировки бумаг ритейлера Alibaba (SPB: BABA) - на 3,5%, интернет-компаний Meituan (SPB: 3690) и Baidu Inc. (SPB: BIDU) - на 3,6% и 1,3% соответственно, автопроизводителей Geely и Li Auto (SPB: LI) - на 3% и 2,9% соответственно, разработчика игр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,7%.

При этом растет цена бумаг нефтяных компаний PetroChina Co. (SPB: 857) и CNOOC - на 0,5% и 1,4% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК опустился на 0,25%.

Цена акций Samsung Electronics, крупнейшего мирового производителя полупроводниковой продукции и смартфонов, повысилась на 0,2%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 0,1%.

Между тем котировки акций сталелитейной Posco уменьшились на 0,2%, автомобильной Hyundai Motor - на 0,6%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,4%.

Существенно снизились в цене акции угольных компаний, включая Whitehaven Coal и Yancoal Australia - на 5,3% и 4,7% соответственно.

Капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto сократилась на 1,7% и 1,3% соответственно.

Цены на нефть слабо снижаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного ослаблением доллара США и данными о падении запасов продуктов нефтепереработки в Штатах.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:12 мск составляет $70,87 за баррель, что на 8 центов ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на $1,39 (2%), до $70,95 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) подешевели к этому времени на 13 центов, до $67,55 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на $1,43 (2,2%), до $67,68 за баррель.

Позитивными факторами для нефтяного рынка стали ослабление курса доллара, повышающее спрос на сырьевые товары со стороны владельцев других валют, и лучшие, чем ожидалось, данные по американской инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, тогда как аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9%. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%.

Слабость доллара США оказывает поддержку ценам на нефть, а уход инвесторов из рисковых активов на финансовых рынках прекратился после последних данных об инфляции, отметил Тарик Захир из Tyche Capital Advisors.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей, сообщило накануне министерство энергетики страны. Эксперты ожидали более существенного роста - на 2 млн баррелей.

Тем временем товарные запасы бензина снизились на 5,74 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,56 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,61 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на прежнем уровне.

"Падение запасов бензина и дистиллятов отражает повышенную активность в ключевых секторах экономики, включая транспорт и промышленность, - написал аналитик XS Антонио ди Джакомо. - Это говорит о том, что энергопотребление остается на высоком уровне, что может поддержать цены в краткосрочной перспективе".