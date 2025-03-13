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13 марта 2025 года 09:35

Цены рублевых корпбондов в четверг не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 13 марта. Котировки рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики под влиянием противоречивых внешних и внутренних факторов; при этом участники рынка будут внимательно следить за новостями на геополитическую тематику, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Американские фондовые индексы завершили торги в среду без единой динамики: S&P 500 и Nasdaq выросли вслед за повышением котировок акций технологических компаний, в то время как Dow Jones снизился. Инвесторы оценивали данные об инфляции и корпоративные новости. Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9% в прошлом месяце.

Фондовые рынки Азиатско-тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в четверг, исключением выступает японский рынок. Значение японского индекса Nikkei 225 к 8:34 МСК увеличилось на 0,1%. Позитивным фактором для рынка стала новость о том, что крупные компании страны договорились с профсоюзами о существенном повышении заработной платы сотрудников по итогам третьего года подряд. Традиционно результаты этих переговоров задают тон для обсуждения выплат в более мелких компаниях, на которые приходится основная часть рабочей силы в Японии. Вместе с тем китайский индекс Shanghai Composite к 8:34 МСК уменьшился на 0,8%. Гонконгский Hang Seng к этому времени упал на 1,5%, он снижается пятую сессию подряд. Южнокорейский индекс Kospi к 8:29 МСК опустился на 0,25%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 за день потерял 0,4%.

В свою очередь цены на нефть умеренно снижаются утром в четверг после активного роста накануне, вызванного ослаблением доллара США и данными о падении запасов продуктов нефтепереработки в Соединенных Штатах. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $70,74 за баррель, что на 0,3% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. В среду эти контракты выросли в цене на 2%, до $70,95 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи подешевели к этому времени на 0,35%, до $67,44 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов повысилась на 2,2%, до $67,68 за баррель.

Позитивными факторами для нефтяного рынка стали ослабление курса доллара, повышающее спрос на сырьевые товары со стороны владельцев других валют, и лучшие, чем ожидалось, данные по американской инфляции. Кроме того, коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились всего на 1,45 млн баррелей против ожидавшегося аналитиками повышения на 2 млн баррелей. Тем временем товарные запасы бензина снизились на 5,74 млн баррелей, дистиллятов - уменьшились на 1,56 млн баррелей. Аналитики прогнозировали сокращение запасов бензина на 1,61 млн баррелей и сохранения запасов дистиллятов на прежнем уровне.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду практически не изменилась относительно предыдущего торгового дня и осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 14,057 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 10,647 млрд рублей. При этом котировки большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 12 марта снизился на 0,08% и составил 109,7 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,05%, опустившись до 1018,65 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (-1,84%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (-0,65%) и "НоваБев Групп БО-П05" (-0,63%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-06R" (+0,35%), "Почта России БО-002P-01" (+0,29%) и "Новотранс-001Р-03" (+0,25%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Ростелеком" завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-15R объемом 15 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 марта. Книга заявок была переподписана в несколько раз, объем займа по итогам маркетинга был увеличен с 10 млрд рублей до 15 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 18,75% годовых, ей соответствует доходность к погашению в размере 20,45% годовых. Купоны ежемесячные.

Кроме того, ПАО "Ростелеком" выкупило по оферте 2 млн 496,614 тыс. облигаций серии 001P-04R по цене 100% от номинала. Объем займа составляет 10 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей каждая. Таким образом, эмитент приобрел 24,97% выпуска. Компания разместила 10-летний выпуск объемом 10 млрд рублей в марте 2018 года. Ставка 15-16-го полугодовых купонов перед офертой была установлена на уровне 20,5% годовых.

ООО "Баррель" (Челябинск) 12 марта начало размещение 3-летних облигаций серии БО-01 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 27% годовых, выставлена годовая оферта. Ранее компания на публичный долговой рынок не выходила.

ООО "Совкомбанк факторинг" 14 марта начнет размещение годовых облигаций серии 002P-02, объем которых пока не раскрывается. Ставка 1-4-го квартальных купонов установлена на уровне 22,5% годовых.

АО "Эффективные технологии" 17 марта начнет размещение 3-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Ставка квартальных купонов установлена на уровне 26,5% годовых до погашения. Предусмотрены call-опционы в даты окончания 6-го и 8-го купонных периодов. Выпуск будет размещен в рамках программы облигаций компании серии 001Р объемом 3 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

АО "Атомэнергопром" установило финальный ориентир спреда к ключевой ставке ЦБ 2-летних облигаций серии 001P-04 объемом 20 млрд рублей на уровне 220 базисных пунктов. Купоны плавающие, ежемесячные, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, + спред. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 17 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8.

Производитель электротехнической продукции IEK Group (эмитент - АО "ИЭК Холдинг") установил финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций серии 001Р-03 со сроком обращения 1,5 года в размере 23,75% годовых и увеличил объем размещения с "не менее 1 млрд рублей" до 2 млрд рублей. Ориентиру соответствует доходность к погашению в размере 26,51% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 17 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N6.

Транспортно-логистическая группа "Монополия" увеличила объем размещения облигаций серии 001Р-04 со сроком обращения 1,5 года с "не менее 500 млн рублей" до 1 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 26,5% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 29,97% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 12 марта. Техразмещение запланировано на 17 марта. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам.

ХК "Металлоинвест" (OKPO code: 54916586) 14 марта с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 2-летних облигаций серии 001Р-13 объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску будут предусмотрены плавающие и ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России + спред. Ориентир спреда не выше 225 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 20 марта.

ГК "ВЭБ.РФ" установила ставки 26-30-го купонов 20-летних облигаций 18-й серии объемом 10 млрд рублей на уровне 17,09% годовых. Госкорпорация разместила выпуск в октябре 2012 года по ставке 8,55% годовых.

Всероссийский банк развития регионов (ВБРР) установил ставки 19-20-го купонов облигаций серии 001Р-05 на уровне 22,5% годовых. Банк разместил 5-летний выпуск объемом 5 млрд рублей в сентябре 2020 года по ставке квартального купона 5,8% годовых.

ООО "Топливная компания "Нафтатранс плюс" установило ставку 19-36-го купонов облигаций серии БО-05 на уровне 28% годовых. Трехлетний выпуск на 250 млн рублей был размещен в сентябре 2023 года по ставке ежемесячного купона 19% годовых до оферты с исполнением 28 марта 2025 года.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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