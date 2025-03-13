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Главная / Мнения аналитиков / Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
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13 марта 2025 года 09:12
Ключевые события четверга в РФ и мире - "Велес Капитал"
Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события четверга в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут: - ежемесячный отчет по рынку нефти МЭА; - промышленное производство еврозоны в январе; - индекс цен производителей США в феврале; - финансовые результаты "РусГидро" за 2024 год по МСФО. - встреча генсека НАТО Марка Рютте с президентом США Дональдом Трампом. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: МИР-РОССИЯ-АНОНС
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13 марта 2025 года 19:56
Рубль в четверг вырос в паре с юанем на ожиданиях прогресса в разрешении российско-украинского конфликта
Москва. 13 марта. Китайский юань подешевел на Московской бирже по итогам торгов в четверг. Рубль вырос, несмотря на снижение цен на нефть. Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования российско-украинского конфликта и ожидают контактов на эту тему между Россией и США. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,83 руб., что на 10,6 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
.13 марта 2025 года 19:54
Рынок акций РФ упал к 3120п по индексу МосБиржи в ожидании реакции Кремля на предложения США по Украине
Москва. 13 марта. Рынок акций РФ в четверг ускорил снижение из-за фиксации прибыли игроками на фоне сомнений, что реакция России на заявленные предложения США по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины приведет к скорому его завершению, однако вечерние заявления президента РФ Владимира Путина способствовали стабилизации рыночной ситуации к финалу торгов. Индекс МосБиржи откатился в район 3120 пунктов, к уровню месячной давности; лидерами снижения выступили акции "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-3,1%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-3%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-2,8%). читать дальше
.13 марта 2025 года 19:02
Промсвязьбанк (ПСБ) подтверждает рекомендацию "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" с целевой ценой на горизонте 12 месяцев 860 руб. и 855 руб. соответственно, сообщается в комментарии эксперта Евгения Локтюхова. "Результаты компании за 2024 год оцениваем как хорошие, -... читать дальше
.13 марта 2025 года 18:48
SberCIB Investment Research сохраняет позитивную оценку акций "Делимобиля" и целевую цену на уровне 260 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков. "Делимобиль" раскрыл результаты за 2024 год: скорректированная EBITDA выросла на 20% - чуть выше прогноза аналитиков. Рентабельность по... читать дальше
.13 марта 2025 года 18:45
Москва. 13 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в четверг вновь продемонстрировали боковую динамику, несмотря на плавное снижение цен американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ немного сузились. читать дальше
.13 марта 2025 года 18:34
Дивидендная доходность по обыкновенным акциям "Татнефти" за 2024 год может составить 14-15%, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова. "Нефтяная компания в четверг опубликовала неоднозначные операционные и довольно сильные финансовые результаты по МСФО за 2024 год, - пишет... читать дальше
.13 марта 2025 года 18:15
ЦБ РФ, скорее всего, сохранит ключевую ставку на уровне 21% на заседании 21 марта, полагает эксперт "Альфа-Капитала" Евгений Жорнист. "По итогам февраля инфляция снизилась до 0,81% г/г после 1,23% в январе, - констатирует аналитик. - С поправкой на сезонность это соответствует примерно 8% инфляции... читать дальше
.13 марта 2025 года 17:51
Аналитики "ВТБ Мои Инвестиции" обновили состав топ-10 акций российских компаний, добавив бумаги "РусАгро" и удалив "Газпром", сообщается в материале брокера. Текущий состав топ-списка: "ИКС 5", "Полюс", "Норникель", "РусАгро", "РусАл", "ЛУКОЙЛ", "Сургутнефтегаз" ап, Сбербанк, "Т-Технологии",... читать дальше
.13 марта 2025 года 17:28
"Финам" подтверждает рейтинг обыкновенных и привилегированных акций "Татнефти" на уровне "держать" с целевой ценой 664,5 руб. и 659,2 руб. за бумагу соответственно, сообщается в материале инвесткомпании. "Татнефть" представила умеренно позитивную отчетность по итогам 2024 года, показав сильную... читать дальше
.13 марта 2025 года 17:01
Инвестиционный банк "Синара" подтверждает рекомендацию "держать" для акций "Татнефти", сообщается в материале аналитика Кирилла Таченникова. "Выручка и EBITDA эмитента за 2П24 и весь 2024 год по МСФО на 5% и 4% соответственно превзошли наши ожидания, а чистая прибыль примерно соответствует... читать дальше
.13 марта 2025 года 16:40
Банк России может взять паузу в изменении ключевой ставки до начала лета 2025 года, начав затем ее снижение, считают аналитики Райффайзенбанка. "Свежие данные по инфляции, на наш взгляд, исключают вариант ужесточения денежно-кредитной политики. И сейчас встает вопрос о том, как скоро ЦБ РФ будет... читать дальше
.13 марта 2025 года 16:21
Индекс S&P 500, вероятно, будет колебаться в диапазоне 5500-5650 пунктов на торгах в четверг, баланс рисков на предстоящую сессию оценивается как негативный, прогнозируется повышенная волатильность, сообщается в материале аналитика Freedom Finance Global Сакена Исмаилова. "Фьючерсы на основные... читать дальше
.13 марта 2025 года 15:51
Акции "Европлана" привлекательны для вложений в долгосрочной перспективе при смягчении денежно-кредитной политики Банка России, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". По данным "Эксперт РА", объем нового бизнеса на рынке лизинга в 2024 году снизился на 7%, составив 3,3 млрд рублей, на... читать дальше
.13 марта 2025 года 15:24
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") сохраняет позитивную оценку бумаг "Татнефти" с прогнозной стоимостью на уровне 920 рублей за штуку для обыкновенной акции и 900 рублей за штуку для привилегированной акции, сообщается в материале аналитиков. Эмитент опубликовал сильные финансовые результаты за II... читать дальше
.13 марта 2025 года 15:23
Москва. 13 марта. Китайский юань дешевеет на Московской бирже днем в четверг; рубль укрепляется, несмотря на снижение цен на нефть. Участники рынка анализируют новости на тему урегулирования российско-украинского конфликта и ожидают переговоров на эту тему между Россией и США. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,8685 руб., что на 6,75 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. читать дальше
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