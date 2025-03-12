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12 марта 2025 года 19:36

Рубль в среду упал в паре с юанем на фиксации прибыли после сильного роста во вторник

Москва. 12 марта. Китайский юань вырос на Московской бирже по итогам торгов в среду, рубль ослаб на фоне фиксации прибыли после роста накануне с учетом завершения американо-украинских переговоров относительно урегулирования российско-украинского конфликта. Они состоялись во вторник в Саудовской Аравии. Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 11,936 руб., что на 8,6 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

На основе данных отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 13 марта на 5,35 копейки, до 86,6204 руб./$1, и увеличил курс евро на 30,71 копейки, до 93,971 руб./EUR1.

"В среду рубль умеренно подешевел в паре с юанем, отскочил от уровней двухнедельной давности на фоне фиксации прибыли после роста во вторник. Вчера основным позитивным фактором для рубля стали американо-украинские переговоры, а сейчас инвесторы ждут реакции на их итоги со стороны России. Полагаем, что именно темпы урегулирования российско-украинского конфликта при активном участии США станут основным драйвером для рубля в ближайшее время", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

"Давление на рубль может оказывать вероятное постепенное уменьшение избыточного предложения иностранной валюты, в том числе связанного с притоком спекулятивного капитала в рублевые активы на фоне перспектив улучшения для России геополитической ситуации. К тому же нефтяные цены уже несколько месяцев находятся недалеко от трехлетних минимумов, что вместе с санкциями способно ограничивать поступление в страну валютной выручки от экспорта. Спрос на инвалюту в то же время должен восстанавливаться, в том числе со стороны импорта по мере усиления потребительской активности. На этом фоне курс рубля может постепенно возвращаться на более низкие уровни, экономически обоснованные с точки зрения стабильности доходов госбюджета и экспортеров", - полагает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

В Кремле рассчитывают, что США проинформируют РФ об итогах американо-украинских переговоров в Джидде, а также не исключают телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки", - сказал пресс-секретарь.

Касательно даты и места возможной встречи российского и американского лидеров Песков отметил, что определенности в этом вопросе по-прежнему нет.

В результате американо-украинских переговоров во вторник Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на украинскую сторону. "Украина готова принять предложение США о 30-дневном перемирии", - написало агентство. Согласно сообщению, такой вариант устроит Киев, если Россия возьмет на себя аналогичные обязательства.

В Евросоюзе положительно отреагировали на встречу США-Украина в Саудовской Аравии, заявили о готовности в полной мере участвовать в поддержке предстоящих шагов.

Аналитики повысили прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7,0% с 6,8% в феврале, следует из опроса ЦБ РФ. Ожидания по средней ключевой ставке на 2025 год немного улучшились - теперь аналитики прогнозируют ее на уровне 20,1% вместо 20,5% ранее.

Аналитики прогнозируют среднегодовой курс доллара в 2025 году на уровне 98,5 рубля (104,7 рубля в феврале), в 2026 году - 104,0 рубля (108,8 рубля ранее), в 2027 году - 107,0 рубля (110,4 рубля ранее).

Результаты опроса являются медианой прогнозов 30 экономистов из различных организаций, поясняет ЦБ. Опрос проводился 7-11 марта 2025 года.

Консолидированный бюджет РФ в январе 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 720,6 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 498,1 млрд рублей, в январе 2023 года - с дефицитом 1 трлн 370,4 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе текущего года составили 4 трлн 876,6 млрд рублей (в январе 2024 года - 4 трлн 279,4 млрд рублей), расходы - 5 трлн 597,3 млрд рублей (годом ранее - 3 трлн 781,3 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 1 трлн 466,3 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал январский дефицит на уровне 1 трлн 706 млрд рублей. По данным Казначейства, доходы федерального бюджета в январе составили 2 трлн 672,4 млрд рублей, расходы - 4 трлн 138,6 млрд рублей.

Цены на нефть эталонных марок активно поднимаются вечером в среду на фоне ослабления доллара, инвесторы также оценивают отчет ОПЕК и данные о запасах топлива в США.

Майские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск подорожали на 1,75%, до $70,77 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 2,07%, до $67,62 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров, номинированных в американской валюте. Накануне индекс DXY обновил минимум с начала года, в среду он снижается на 0,2%.

Тем временем коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей, говорится в еженедельном докладе министерства энергетики страны. Эксперты ожидали более существенного роста - на 2 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка продемонстрировали смешанную динамику относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за 11 марта упала на 29 базисных пунктов, до 21,16% годовых. Срочные версия RUONIA на срок один и три месяца остались на прежнем уровне - 21,29% и 21,44% годовых, версия на шесть месяцев прибавила 2 базисных пункта относительно предыдущего торгового дня и в среду составила 21,27% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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