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12 марта 2025 года 19:34

Рынок акций РФ в среду просел ниже 3185п по индексу МосБиржи в ожидании реакции России на переговоры США-Украина

Москва. 12 марта. Рынок акций РФ в среду снизился из-за фиксации прибыли игроками в ожидании реакции России на итоги переговоров США и Украины по вопросу урегулирования конфликта вокруг Украины; внешние фондовые площадки подавали смешанные сигналы, подросла на слабом долларе нефть (фьючерс на Brent поднялся до $70,9 за баррель). Индекс МосБиржи опустился ниже 3185 пунктов, в течение дня индикатор снижался до 3160 пунктов; лидерами отката выступили акции "Юнипро" (MOEX: UPRO) (-3,6%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-2,9%) и "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,8%).

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3183,97 пункта (-0,5%), индекс РТС - 1157,95 пункта (-0,6%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже снизились в пределах 2,3%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 13 марта, составил 86,6204 руб. (+5,35 копейки).

Подешевели также акции "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (-2,3%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-2,3%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (-1,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1,5%, до 1257,2 рубля), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,4%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,3%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-1%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-0,9%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-0,6%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,4% и -0,3% "префы"), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (-0,1%).

Совет директоров "НОВАТЭКа" рекомендовал годовому собранию выплатить финальный дивиденд за 2024 год в размере 46,65 рубля на акцию, сообщил эмитент. По итогам первого полугодия 2024 года компания выплатила по 35,5 рубля на акцию, то есть в целом за год дивиденды составят 82,15 рубля на акцию.

Подорожали акции "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), бумаги ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,3%).

В результате переговоров американской и украинской сторон в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на украинскую сторону. "Украина готова принять предложение США о 30-дневном перемирии", - передает агентство. Оно отмечает, что такой вариант устроит Киев, если Россия возьмет на себя аналогичные обязательства. В сообщении подчеркивается, что перемирие может быть продлено, если обе стороны согласятся на это.

По итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии США решили возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине, сообщает Associated Press (AP). "В результате переговоров в Саудовской Аравии США согласились незамедлительно снять с паузы поставку военной помощи и передачу разведданных Украине", - пишет AP.

На переговорах в Джидде украинцы согласились с тем, что им сказали американцы, с Россией же будет по-другому - любые договоренности на условиях Москвы, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что настоящие соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - написал Косачев в своем телеграм-канале.

США надеются, что Россия одобрит предложение о 30-дневном перемирии на Украине, заявил во вторник глава Госдепа Марко Рубио. "Мы надеемся, что Россия скажет "да"", - сказал он журналистам по итогам переговоров с украинской делегацией в Джидде. Рубио отметил, что контакты с РФ по этому вопросу пройдут "по многочисленным каналам".

Кремль рассчитывает, что США проинформируют РФ об итогах американо-украинских переговоров в Джидде, а также не исключает телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

В Кремле не комментируют предложение о введении 30-дневного перемирия между Россией и Украиной, пока не получат от США детальной информации о сути прошедших в Джидде американо-украинских переговоров, добавил Песков.

"Сначала мы должны эту информацию получить", - подчеркнул он.

Тем временем, ЦБ РФ опубликовал в среду данные опроса аналитиков в период 7-11 марта: эксперты повысили прогноз по инфляции в РФ на 2025 год до 7,0% с 6,8% в феврале, повысили прогноз по росту ВВП России в 2025 году до 1,7% против 1,6% ранее. Также аналитики улучшили ожидания по средней ключевой ставке на 2025 год - до 20,1% вместо 20,5% ранее.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александр Шепелев, рынок акций РФ весь день торговался в небольшом "минусе". Несмотря на первые заявления США по переговорному процессу с Украиной в Саудовской Аравии, инвесторы пока не спешат делать какие-либо выводы. Скорее всего, геополитическая неопределенность и пониженная активность игроков сохранится как минимум до новых сообщений.

Среди корректирующихся компаний снова стоит обратить внимание на застройщиков, акции которых снизились вслед за бумагами группы "ПИК", теряющими в стоимости с начала недели.

Американский рынок остается под давлением как последствий обмена тарифными ставками, так и все большего количества заявлений о рисках рецессии. Добавляют масла в огонь предупреждения американских авиакомпаний о снижении спроса, что многими часто рассматривается как важный маркер оптимизма. В свою очередь, Европа обсуждает ответные меры после вступления в силу тарифов Трампа на сталь и алюминий. Прогноз по индексу МосБиржи на 13 марта - 3100-3250 пунктов, считает Шепелев.

По словам аналитика ФГ "Финам" Гордея Смирнова, на мировых рынках акций в среду наблюдается смешанная динамика, на ход торгов влияет сохраняющаяся неопределенность вокруг торговых войн и геополитической обстановки.

Президент США Трамп накануне пригрозил Канаде повышением тарифов на сталь и алюминий с 25% до 50% в ответ на решение властей канадской провинции Онтарио ввести 25-процентную наценку на экспорт электроэнергии в США. Однако к вечеру власти Онтарио отказались от этого шага, а министр торговли США Говард Латник заявил, что дополнительного увеличения пошлин на канадскую сталь и алюминий пока не планируется. Тем временем, в среду Еврокомиссия объявила о введении ответных мер на сумму 26 млрд евро в отношении американского импорта в ЕС в ответ на тарифы США на поставки стали и алюминия из Евросоюза.

Рынок акций РФ в среду просел, инвесторы ожидают официальной реакции российской стороны на предложение США и Украины о введении режима прекращения огня на 30 дней. Президент США Трамп также заявил о скорой встрече американских и российских переговорщиков, а СМИ сообщили о возможном телефонном разговоре Путина и Трампа на этой неделе. Для индекса МосБиржи ближайшим уровнем поддержки выступает район 3150 пунктов, считает Смирнов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, рынок акций РФ к завершению дневных торгов остался в сдержанном "минусе", продолжая ожидать геополитических новостей.

На западных фондовых площадках в среду преобладали осторожные настроения. Коррекционные покупки по ходу дня сменялись продажами, которые в США в наименьшей степени затронули высокотехнологичный сектор. Риторика американских властей при этом готовит инвесторов к возможному сохранению волатильности экономики и финансовых активов, подчеркивая актуальность среднесрочных нисходящих рисков, отмечает аналитик.

Российский рынок скорректировался вниз в ожидании официальных комментариев властей РФ на предложения о заключении перемирия с Украиной. Инвесторы в РФ на текущих уровнях также стали более осторожны и осознают, что переговоры могут закончиться в том числе эскалацией ситуации, хотя такого исхода событий, пожалуй, не хотела бы ни одна сторона, полагает Кожухова.

Портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов отмечает, что рынок акций РФ к вечеру сохранил негативную динамику на фоне геополитических событий днем ранее. Российские инвесторы с опасением восприняли итоги переговоров в Саудовской Аравии и ожидают реальных договоренностей, а "пилообразная" динамика индекса МосБиржи продолжается. На неделе могут состоятся переговоры между Россией и США, что может дать определенный импульс российскому рынку.

Корпоративным событием дня является публикация МСФО за 2024 год ПАО "Ренессанс Страхование" (MOEX: RENI) (+1,9%, до 136,54 рубля). Компания за период нарастила суммарные премии на 37,5% (до 169,8 млрд руб.), инвестиционный портфель - на 29% (до 234,7 млрд руб.). Чистая прибыль за 2024 год выросла на 7,8% (до 11,1 млрд руб.), а менеджмент рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 6,4 рубля на акцию. В случае одобрения выплат акционерами общая сумма составит 10 рублей на акцию, что соответствует 50% чистой прибыли группы по МСФО, отметил Федосов.

По оценке руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, геополитика может преподнести неприятный сюрприз.

Состоялись переговоры американской и украинской делегаций, по итогам которых, вполне возможно, Штаты будут продвигать идею 30-дневного прекращения огня.

"Не уверены, что Россия примет этот вариант, и в этом случае США могут начать вновь оказывать экономическое давление на РФ. Поэтому риски коррекции вниз высоки, и рекомендуется если не сократить "лонги", то сильно подтянуть "стопы" к текущим ценам. У рынка есть незакрытый "гэп" по индексу МосБиржи от 13 февраля, так что технически индикатору надо бы сходить в район чуть выше 3000 пунктов", - считает эксперт.

Нефть Brent колеблется вокруг отметки $70 за баррель - здесь не исключен риск провала цен еще на $4-5, полагает Антонов.

В Азии в среду наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский индекс Nikkei 225 подрос на 0,1%, австралийский ASX Australia снизился на 1,2%, южнокорейский Kospi вырос на 1,5%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 0,8%), подросла Европа (индексы FTSE, DAX прибавляют 0,2-1,5%, CAC 40 топчется на уровне вторника), в США динамика смешанная (Dow к 18:50 МСК просел на 0,4%, S&P 500 и Nasdaq подросли на 0,4-1,1%).

Накануне в Пекине закрылась третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) 14-го созыва, по итогам которой был утвержден целевой показатель роста ВВП "около 5%" на текущий год. Власти КНР ожидают, что дефицит бюджета в этом году составит 4% ВВП, и ставят целью достижение инфляции на уровне 2%.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда страны. Таким образом, темпы подъема снизились по сравнению с январскими 3%. Средний прогноз аналитиков предусматривал замедление инфляции до 2,9%, по данным Bloomberg.

На нефтяном рынке в среду цены выросли на фоне ослабления доллара, инвесторы также оценивают отчет ОПЕК и данные о запасах топлива в США.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК в среду составила $70,93 за баррель (+2% и +0,4% во вторник), апрельская цена фьючерса на WTI - $67,75 за баррель (+2,3% и +0,3% во вторник).

Накануне индекс доллара DXY обновил минимум с начала года в районе 103,4 пункта, в среду он после локального роста вернулся к этой же отметке.

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе увеличились на 1,45 млн баррелей. Эксперты ожидали более существенного роста - на 2 млн баррелей.

Ранее ОПЕК сохранила прогноз темпов роста спроса на нефть в 2025 году на уровне 1,45 млн баррелей в сутки (б/с), в 2026 году - на 1,43 млн б/с.

Аналитики ОПЕК по-прежнему ожидают, что основной прирост придется на страны, не входящие в ОЭСР. Прежде всего речь идет о Китае и других странах Азии, Ближнего Востока и Латинской Америки. В странах ОЭСР потребление вырастет всего на 110 тыс. б/с в основном за счет американского региона, в то время как в странах Европы и АТР, входящих в организацию, прирост будет сдержанным - 10 тыс. б/с и 20 тыс. б/с соответственно.

Опасения замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть из-за эскалации войны пошлин в результате протекционистской политики президента США Трампа оказывают давление на котировки нефти, а хаотичность принимаемых решений повышает общую неопределенность.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже в среду снизились акции ПАО "Нефтекамский автозавод" (MOEX: NFAZ) (-5,4%), ПАО "Сегежа Групп" (MOEX: SGZH) (-4,7%), ПАО "Яковлев" (MOEX: IRKT) (-4,4%), ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-4%), ПАО "Европейская электротехника" (MOEX: EELT) (-4%), ПАО "Каршеринг Руссия" (MOEX: DELI) (-4%), "ВСМПО-Ависма" (MOEX: VSMO) (-3,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-3,7%).

Выросли акции ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (+9,7%), ПАО "ГАЗ" (MOEX: GAZA) (+1,4% и +7,6% "префы"), ПАО "Астраханьэнергосбыт" (MOEX: ASSB) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 67,68 млрд рублей (из них 11,66 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 6,89 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 6,81 млрд рублей на акции "Газпрома").

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MOEX$#&: AFKS, AFLT, ALRS, ASSB, CHMF, DELI, EELT, ENPG, GAZA, GAZP, GMKN, IRAO, IRKT, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTSS, MVID, NAUK, NFAZ, NLMK, NVTK, PAZA, PHOR, PIKK, PLZL, RENI, ROSN, RTKM, RUAL, SBER, SGZH, SIBN, SNGS, T, UPRO, VKCO, VSMO, VTBR


Опубликовано: /Финмаркет/
 


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