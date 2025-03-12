Цены евробондов РФ в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 12 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций в среду продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,05% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,29% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,19% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 23 базисных пункта - до 65,9% от номинала (доходность опустилась на 3 базисных пункта, составив 9,72% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился на 4 базисных пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 2 базисных пункта, до 67,27% от номинала (их доходность увеличилась на 11 базисных пунктов - до 40,88% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году снизились в цене всего на 1 базисный пункт, подешевев до 68,23% от номинала (доходность выросла на 4 базисных пункта, составив 22,15% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,71% от номинала (доходность - 15,86% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 12 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries в среду демонстрируют боковую динамику - участники рынка оценивают опубликованные в США данные об инфляции.

Потребительские цены (индекс CPI) в Соединенных Штатах в феврале увеличились на 2,8% относительно того же месяца прошлого года, сообщило министерство труда. Таким образом, инфляция замедлилась по сравнению с январскими 3%. Аналитики в среднем прогнозировали рост на 2,9% в прошлом месяце, по данным Trading Economics.