"Финам" позитивно оценивает перспективы акций группы "Ренессанс Страхование", говорится в комментарии аналитика инвесткомпании Игоря Додонова.

"Результаты "Ренессанс Страхования" за 2024 год оказались весьма сильными, с превышением наших и рыночных ожиданий, - пишет эксперт. - При этом мы сохраняем позитивный взгляд на дальнейшие перспективы бизнеса компании, рассчитывая, что благодаря высокой степени цифровизации и развитию быстрорастущих Medtech-сервисов она сможет расти несколько быстрее отечественного страхового рынка в целом в ближайшие годы. Мы также ожидаем, что стабилизация процентных ставок в стране с их последующим постепенным снижением приведут к положительной переоценке ценных бумаг на балансе компании и дальнейшему улучшению показателей прибыли".

Ранее страховщик опубликовал финрезультаты по МСФО за 2024 год: объем собранных страховых премий вырос на 37,5% до 169,8 млрд руб. Драйвером роста стало накопительное страхование жизни, где сборы взлетели на 135,2% до 75,8 млрд руб. Чистая прибыль в прошлом году выросла на 7,8% до рекордных 11,1 млрд руб., при рентабельности капитала на высоком уровне 32,3%. Инвестиционный портфель "Ренессанс Страхования" на 31 декабря составил 234,7 млрд руб., увеличившись за прошлый год на 28,8% благодаря активному управлению портфелем и сделкам M&A.

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