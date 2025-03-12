"Финам" подтверждает прогнозную цену акций НОВАТЭКа на уровне 1170 руб

"Финам" подтверждает прогнозную стоимость акций "НОВАТЭКа" на уровне 1170 рублей за штуку, рейтинг - "держать", говорится в материале аналитика Сергея Кауфмана.

"Дивидендная доходность эмитента традиционно остается скромной. Сейчас инвестиционный кейс компании продолжает строится вокруг способности менеджмента реализовать и запустить проекты развития в условиях повышенного санкционного давления. На данный момент в свой базовый сценарий мы закладываем запуск первых двух линий проекта "Арктик СПГ 2" на фоне постепенного строительства танкеров ледового класса в РФ, - пишет эксперт. - В то же время последующие проекты "НОВАТЭКа" находятся под вопросом, так как они являются прямыми конкурентами американского СПГ, что уменьшает вероятность ослабления санкций".

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