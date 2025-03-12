Фундаментальная привлекательность рынка акций США остается высокой - "БКС МИ"

Фундаментальная привлекательность американского рынка акций остается высокой, считают аналитики "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ").

"Индекс S&P 500 с начала текущего года скорректировался на 4,5%. Причиной падения стала повышенная краткосрочная неопределенность - инвесторы реагируют на заявления Дональда Трампа и опасаются возможной рецессии в США на фоне торговых войн. Это усиливает рыночные страхи, что наглядно отражает индекс "страха и жадности" от CNN: он сместился из зоны "жадности" в область "экстремального страха". Такие резкие изменения подтверждают эмоциональный характер текущих движений фондового рынка", - пишут эксперты инвесткомпании в обзоре.

Несмотря на краткосрочные колебания, в американской экономике сохраняется позитивный потенциал, особенно на фоне глобальной неопределенности, отмечают аналитики. При этом последняя коррекция вернула коэффициент P/E индекса в зону среднеисторических норм, что привлекательно для новых инвесторов, говорится в материале "БКС МИ".

Целевой уровень S&P 500 на конец текущего года, по мнению аналитиков, составляет 6500 пунктов. Это предполагает потенциал роста на 15% от текущих значений. Однако в краткосрочной перспективе волатильность на рынке останется высокой, полагают они. "Жесткие заявления и неожиданные решения администрации Трампа, скорее всего, продолжатся, вызывая эмоциональные реакции инвесторов. Многие участники рынка, привыкшие к периоду стимулов с 2008 года, сталкиваются с новой, менее предсказуемой средой", - отмечают эксперты в материале инвесткомпании.

В таких условиях оптимальной стратегией, по мнению аналитиков "БКС МИ", остается постепенное наращивание позиций - например, входить в рынок поэтапно, разделяя инвестиции на пять траншей. Такой подход, указывают они, снижает риски и позволяет более эффективно адаптироваться к изменяющейся рыночной конъюнктуре.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.