Рубль днем слабеет в паре с юанем на фиксации прибыли после сильного роста во вторник

Москва. 12 марта. Китайский юань умеренно укрепляется на Московской бирже днем в среду, рубль слабеет на фоне фиксации прибыли после роста накануне с учетом завершения американо-украинских переговоров относительно урегулирования российско-украинского конфликта. Они состоялись во вторник в Саудовской Аравии. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,974 руб., что на 12,4 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 81 копейку, до 86,7 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 47 копеек, до 94,14 руб./EUR1.

Курс рубля может превысить отметку 12 руб. за юань к концу недели, полагают аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

"Рубль во вторник заметно укреплялся. Восходящую динамику российская валюта показывала на фоне вновь приблизившейся в глазах инвесторов деэскалации, - пишут эксперты в обзоре. - В среду курс CNY/RUB находится у 11,95 руб./юань. Другие валюты EM с утра также преимущественно слабеют. Сформировавшийся геополитический фон играет на стороне рубля, но к концу недели курс все же способен превысить отметку в 12 руб./юань".

В Кремле рассчитывают, что США проинформируют РФ об итогах американо-украинских переговоров в Джидде, а также не исключают телефонного разговора президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы также не исключаем, что может возникнуть и тема телефонного разговора на высшем уровне. Если такая потребность возникнет, он будет очень быстро организован. Имеющиеся каналы диалога с американцами позволяют это сделать в достаточно сжатые сроки", - сказал пресс-секретарь.

Касательно даты и места возможной встречи российского и американского лидеров Песков отметил, что определенности в этом вопросе по-прежнему нет.

В результате американо-украинских переговоров во вторник Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте с Россией, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на украинскую сторону. "Украина готова принять предложение США о 30-дневном перемирии", - написало агентство. Согласно сообщению, такой вариант устроит Киев, если Россия возьмет на себя аналогичные обязательства.

В Евросоюзе положительно отреагировали на встречу США-Украина в Саудовской Аравии, заявили о готовности в полной мере участвовать в поддержке предстоящих шагов.

Консолидированный бюджет РФ в январе 2025 года, по предварительной оценке, исполнен с дефицитом 720,6 млрд рублей, сообщается в материалах на сайте Федерального казначейства.

Для сравнения: в январе 2024 года консолидированный бюджет был исполнен с профицитом 498,1 млрд рублей, в январе 2023 года - с дефицитом 1 трлн 370,4 млрд рублей.

Доходы консолидированного бюджета в январе текущего года составили 4 трлн 876,6 млрд рублей (в январе 2024 года - 4 трлн 279,4 млрд рублей), расходы - 5 трлн 597,3 млрд рублей (годом ранее - 3 трлн 781,3 млрд рублей).

Дефицит федерального бюджета РФ в январе составил 1 трлн 466,3 млрд рублей. Ранее Минфин предварительно оценивал январский дефицит на уровне 1 трлн 706 млрд рублей. По данным Казначейства, доходы федерального бюджета в январе составили 2 трлн 672,4 млрд рублей, расходы - 4 трлн 138,6 млрд рублей.

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти ускорили рост на торгах в среду.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $70,32 за баррель, что на 1,11% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,15%, до $67 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Накануне индекс DXY обновил минимумы с начала года.

Между тем опасения замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть из-за эскалации войны пошлин в результате протекционистской политики президента США Дональда Трампа по-прежнему оказывают давление на котировки, а хаотичность принимаемых решений повышает общую неопределенность на рынке.

Еврокомиссия в среду объявила о поэтапном введении с 1 апреля пошлин на американский импорт в Евросоюз в ответ на тарифы на импорт стали и алюминия из ЕС в США, вступившие в силу с 12 марта.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выразила глубокое сожаление в связи решением США обложить импорт стали и алюминия из ЕС пошлиной в размере 25%, отметив, что тарифы вредны для бизнеса и потребителей.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также ожидания, связанные со смягчением санкций против РФ в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Тем временем Американский институт нефти (API) сообщил, что резервы нефти в США за прошлую неделю увеличились на 4,25 млн баррелей. Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали более скромного увеличения - на 2,1 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Официальный отчет министерства энергетики будет опубликован в 17:30 мск в среду.

Позднее в среду также выйдет отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в феврале.

Кроме того, трейдеры будут ждать выхода в среду отчета ОПЕК по нефтяному рынку. В четверг свой обзор рынка нефти опубликует Международное энергетическое агентство.