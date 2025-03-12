Freedom Finance Global сохраняет целевую цену акций НОВАТЭКа на уровне 1300 руб

Freedom Finance Global сохраняет целевую цену акций "НОВАТЭКа" на уровне 1300 рублей за бумагу на горизонте года, сообщается в комментарии аналитика Натальи Мильчаковой.

Совет директоров компании рекомендовал годовому общему собранию акционеров, которое пройдет 17 апреля, утвердить дивиденд за второе полугодие 2024 года в размере 46,65 руб. на акцию, что оказалось на 2,5% выше верхней границы прогноза экспертов Freedom Finance Global и предполагает доходность 3,7%, отмечает эксперт.

"В случае одобрения этой рекомендации дивидендная отсечка по бумагам "НОВАТЭКа" пройдет 28 апреля, доходность совокупных дивидендов "НОВАТЭКа" за 2024 год составит 6,6%, что является неплохим уровнем для голубых фишек, - полагает Мильчакова. - Прошедший год для корпорации выдался непростым из-за санкций и необходимости пересмотра параметров ряда значимых проектов. Тем не менее ей удалось продемонстрировать рост чистой прибыли. Снижение котировок акций "НОВАТЭКа" дает возможность для покупки на длительный срок и для получения дивидендов".

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