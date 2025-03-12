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12 марта 2025 года 13:59
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Норникеля с целью 135 руб
"Финам" открыл торговую идею: "покупать акции ГМК "Норильский никель" с целью 135 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 3-4 недели. Цена входа: по рынку, потенциальная доходность: 14,57%, стоп-приказ: 131,28 руб., говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики обращают внимание на сообщение о том, что совместное предприятие с компанией "Росатом" - "Полярный литий" - готовится выпустить первую продукцию 2028 году. "С технической точки зрения восходящий тренд актуален, покупки у линии поддержки можно рассматривать как идею продолжения тренда. - указывают в "Финаме". - При объеме позиции 8% и выставлении стоп-заявки на уровне 131,28 руб. риск на портфель составит 0,24%. Соотношение прибыль/риск составляет 4,93". "Норильский никель" - российская горно-металлургическая компания. Крупнейший в мире производитель никеля и палладия. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОРНИКЕЛЬ-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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