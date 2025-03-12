"Т-Инвестиции" нейтрально оценивают перспективы акций НОВАТЭКа

Аналитики "Т-Инвестиций" нейтрально оценивают перспективы акций "НОВАТЭКа" и не рекомендуют их к покупке в данное время, сообщается в комментарии.

"Руководство "НОВАТЭКа" предложило акционерам направить на выплату дивидендов за второе полугодие 2024 года 46,65 рубля на одну акцию, - отмечают эксперты. - К текущим ценам на бумаги "НОВАТЭКа" дивдоходность выплаты составляет около 3,7%. Таким образом, суммарные дивидендные выплаты за прошлый год смогут оставить 82,15 рубля на одну акцию. Санкционное давление на бизнес компании остается высоким, поэтому мы нейтрально оцениваем перспективы акций "НОВАТЭКа" и не рекомендуем их покупать".

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