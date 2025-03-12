Акции Аэрофлота по-прежнему переоценены рынком - "БКС МИ"

Акции "Аэрофлота" на текущих уровнях их котировок пока остаются переоцененными российским рынком, говорится в материале аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Дмитрия Булгакова.

Эмитент опубликовал операционные результаты за февраль 2025 года.

"Ставки остаются высокими, но снижение пассажирооборота настораживает. С одной стороны, не стоит излишне драматизировать это, поскольку основа роста прибыльности "Аэрофлота" последних пяти кварталов - высокие и растущие ставки (средний билет на пассажиро-километр). Однако прекращение роста пассажирооборота - все же сигнал, - пишет Булгаков в обзоре. - Можно было бы предположить, что небольшой рост будет несколько ограничивать возможности компании по дальнейшему повышению ставки. Однако результаты IV квартала указывают на то, что даже в условиях замедления роста пассажирооборота компания в состоянии поднимать ставки. Предполагаем, что 2025 год может быть сопоставим или даже чуть хуже по прибыли по сравнению с 2024 годом".

Негативный взгляд на "Аэрофлот", указывает эксперт инвесткомпании. "Считаем, что бумага на текущих уровнях переоценена. Гипотетическое снятие санкций или их ослабление может иметь ряд важных позитивных и негативных эффектов на бизнес эмитента. Это объясняет повышенную волатильность в последнее время на фоне новостей, связанных с возможной геополитической разрядкой", - пишет он в материале "БКС МИ".

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