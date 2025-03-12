Акции X5 привлекательны для покупок на долгосрочную перспективу с целью 4600 руб. - Freedom Finance Global

Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) привлекательны для покупок под дивиденды и на долгосрочную перспективу с целевой ценой 4600 рублей за штуку, говорится в комментарии аналитика Freedom Finance Global Владимира Чернова.

"Ралли в акциях ретейлера продолжается уже четвертую сессию подряд, - отмечает эксперт. - Как компания-импортер, "ИКС 5" является бенефициаром роста курса рубля к доллару. Дополнительную поддержку котировки получают от ожиданий нормализации внешнеполитической ситуации и высоких дивидендов. Эти выплаты в текущем году в процентном соотношении обещают стать самыми крупными в секторе и обеспечить доходность, способную конкурировать с доходностью банковских вкладов, так как компания не распределяла прибыль между акционерами начиная с 2022 года".

За этот период аналитик прогнозирует совокупные выплаты в сумме 600-700 руб., в том числе 400 руб. за 2024-й, что обеспечит доходность 18-21% годовых.

"У "ИКС 5" очень низкая долговая нагрузка, обеспечивающая ей преимущество в условиях жесткой монетарной политики Банка России и, как следствие, драйвер роста, - указывает Чернов. - Мы рекомендуем ценные бумаги "ИКС 5" к покупке под дивиденды, одобрение которых будет способствовать повышению котировок в текущем году. Эта торговая сеть является лидером российского продуктового ретейла, а ее акции можно приобретать и на долгий срок с таргетом в 4600 руб.".

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