Рубль, вероятно, будет консолидироваться в районе 11,7-12,1 руб. за юань в среду - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль, вероятно, будет консолидироваться в районе 11,7-12,1 руб. за юань на торгах в среду, считает управляющий эксперт Центра аналитики и экспертизы Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов.

"По-прежнему сохраняем ожидания раннего старта подготовки экспортеров к крупным налоговым выплатам марта, что окажет поддержку курсу рубля, а при благоприятном новостном фоне может сдвинуть котировки рубля к более крепким уровням", - отмечает эксперт в комментарии.

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