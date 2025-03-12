Вероятна техническая коррекция индекса RGBI - ПСБ

Вероятна техническая коррекция индекса RGBI в ближайшее время на фоне роста неопределенности в части геополитической повестки, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI во вторник снизился на 0,7 пункта - до 110,67 пункта, констатирует эксперт.

Минфин в среду проведет традиционные аукциона по ОФЗ - будут предложены выпуски с фиксированным купоном срочностью 10 и 14 лет, которые станут индикатором настроений инвесторов на рынке, отмечает Грицкевич. "Не исключаем увидеть некоторое охлаждения спроса в преддверии важного этапа по переговорам. При этом долгосрочные инвесторы, скорее всего, продолжат набирать позицию в длинных ОФЗ-ПД, так как на горизонте шести-двенадцати месяцев ожидания рынка остаются позитивными", - пишет он в обзоре.

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