Brent торгуется у $70,1/барр.
Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов вторника.
Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству торговли увеличить еще на 25 процентных пунктов пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио экспортных пошлин на электричество.
Однако позднее президент сигнализировал о готовности пересмотреть повышение пошлин после того, как власти Онтарио объявили о приостановке 25%-х пошлин на поставляемое в США электричество.
Также участники рынка ждут публикации данных о февральской инфляции в Штатах в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в стране в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.
Акции Ciena Corp. (SPB: CIEN) подешевели на 2,4%, хотя поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий отчитался о лучших, чем ожидалось, скорректированной прибыли и выручке в первом финансовом квартале.
Цена бумаг Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) снизилась на 5,7%. Американский ритейлер спортивных товаров в четвертом финквартале увеличил выручку и прибыль сильнее ожиданий рынка, однако прогноз компании на текущий фингод разочаровал инвесторов.
Рыночная стоимость Vail Resorts (SPB: MTN) поднялась на 7,7%, поскольку оператор горнолыжных курортов в прошлом финквартале увеличил выручку на 5,5%, а его чистая прибыль в расчете на акцию превысила ожидания аналитиков.
Капитализация Delta Air Lines (SPB: DAL) и American Airlines Group (SPB: AAL) опустилась на 7,3% и 8,3% соответственно после того, как авиакомпании ухудшили квартальные прогнозы, ожидая ослабления спроса на внутренние рейсы.
Oracle Corp. (SPB: ORCL), один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, нарастила чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года на 22%, выручку - на 6%, но скорректированная прибыль и выручка не дотянули до прогнозов. Акции компании подешевели на 3,1%.
Dow Jones Industrial Average снизился на 1,14% и составил 41433,48 пункта.
Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,76% - до 5572,07 пункта.
Nasdaq Composite потерял 0,18% и составил 17436,1 пункта.
Азиатские рынки акций не показывают единой динамики на торгах в среду.
Трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся торговой политики президента США Дональда Трампа, а также региональные статданные и корпоративные новости.
Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,2% в ходе торгов. В числе лидеров среди компонентов индекса - акции Mitsubishi Electric (+6,6%), Sumitomo Electric Industries (+5,5%), Tokyo Gas (+4,9%), Sony Group (+4,7%).
Стоимость бумаг Nissan Motor увеличилась на 0,9% на информации о смене главы компании. Главным исполнительным директором автопроизводителя с 1 апреля станет Айван Эспиноза.
Лидерами снижения в Токио являются акции Subaru Corp. (-5%), Lasertec Corp. (-4,5%), Advantest Corp. (-4,3%).
Статданные, опубликованные в среду, показали замедление темпов роста цен производителей в Японии в феврале до 4% в годовом выражении с январских 4,2%. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка. В помесячном выражении цены производителей не изменились (+0,3% в январе), тогда как опрошенные Trading Economics эксперты ожидали их снижения на 0,1%.
Индикатор настроя крупных промышленных компаний Японии, публикуемый правительством страны, в первом квартале снизился до минус 2,4% с 6,3% в четвертом квартале. Показатель опустился до отрицательного уровня впервые со второго квартала прошлого года, что говорит об ухудшении настроений. Аналитики ожидали его повышения до 6,5%.
Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,5%.
Накануне в Пекине закрылась третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) 14-го созыва, по итогам которой был утвержден целевой показатель роста ВВП "около 5%" на текущий год. Власти КНР ожидают, что дефицит бюджета в этом году составит 4% ВВП и ставят целью достижение инфляции на уровне 2%.
Уверенный рост в Шанхае демонстрируют бумаги IT-компаний, в том числе Hangzhou Hopechart IoT (+13,1%), ASR Microelectronics (+12,1%), Suzhou Convert Semiconductor (+10,7%). В то же время заметно дешевеют акции Hinova Pharmaceuticals (-14,1%), Beijin Hotgen Biotech (-8,7%), Fujian Cement (-5,2%).
В Гонконге уверенно дорожают бумаги ENN Energy (+3,9%), BYD Co. (+2,5%), Zijin Mining (+2,3%).
Стоимость акций Alibaba Group Holding (SPB: BABA) выросла на 1,2%, Miniso Group - на 2,4%.
В то же время снижаются котировки бумаг Lenovo Group (-5,3%), JD Health (-3,5%), China Resources Beer (-3,1%), Trip.com (-2,7%).
Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся на 1,3% вслед за повышением цен акций Diadong Electronics (+16%), Korea Zinc (+13,3%), Samsung Electronics (+2,6%).
Безработица в Южной Корее в феврале опустилась до 2,7% с 2,9% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Снижение безработицы продолжается два месяца подряд.
Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,3% вслед за котировками акций горнодобывающих компаний, в том числе, BHP Group (-1,8%) и Pilbara Minerals (-2,8%).
Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти умеренно растут в среду после завершения торгов вторника с повышением.
Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:56 мск составляет $70,05 за баррель, что на $0,49 (0,7%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,28 (0,4%), до $69,56 за баррель.
Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени также на $0,49 (0,74%), до $66,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,22 (0,3%), до $66,25 за баррель.
Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Накануне индекс DXY обновил минимумы с начала года.
"Ослабление доллара смягчает медвежьи настроения, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, хотя, похоже, это ненадолго", - говорит аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева.
Котировки растеряли часть роста, достигнутого в ходе торгов во вторник, после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству торговли увеличить еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий из-за введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электричество, поставляемое в Штаты.
Позднее советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что повышение тарифов откладывается, а премьер Онтарио подтвердил, что согласился повременить с введением наценки на экспорт электроэнергии в США.
Подобные действия усиливают волатильность на рынке нефти, отметил сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн.
Опасения замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть из-за эскалации войны пошлин в результате протекционистской политики президента США Дональда Трампа оказывают давление на котировки нефти, а хаотичность принимаемых решений повышает общую неопределенность.
Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также ожидания, связанные со смягчением санкций против РФ в случае урегулирования российско-украинского конфликта.
Между тем Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с): с 13,59 млн б/с до 13,61 млн б/с. Прогноз на 2026 год увеличен на 30 тыс. б/с: с 13,73 млн б/с до 13,76 млн б/с.
Прогноз роста мирового производства жидких углеводородов в 2025 году был понижен на 300 тыс. б/с. По оценкам министерства, в 2025 году производство жидких углеводородов в мире увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки (предыдущий прогноз - рост на 1,7 млн б/с) - до 104,17 млн баррелей в сутки, а в 2026 году вырастет еще на 1,6 млн б/с - до 105,78 млн б/с.
EIA отмечает, что значительные объемы нефти с рынка могут уйти из-за введенных 24 февраля новых санкций в отношении иранской нефти, обратив также внимание на недавнее объявление об отзыве лицензий на добычу и экспорт венесуэльской нефти в США.
Прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год был понижен до $74,22 за баррель с $74,5, а на 2026 год - повышен до $68,47 с $66,46 за баррель.
Позднее в среду выйдет отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в феврале, а также еженедельный доклад министерства энергетики о запасах нефти, бензина и дистиллятов.
Кроме того, трейдеры будут ждать выхода в среду отчета ОПЕК по нефтяному рынку. В четверг свой обзор рынка нефти опубликует Международное энергетическое агентство.