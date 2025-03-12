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12 марта 2025 года 09:10

Brent торгуется у $70,1/барр.

Уолл-стрит во вторник закрылась в минусе на внешнеторговых новостях. Азиатские рынки акций изменяются разнонаправленно в среду. Нефть умеренно дорожает в среду утром.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов вторника.

Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству торговли увеличить еще на 25 процентных пунктов пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио экспортных пошлин на электричество.

Однако позднее президент сигнализировал о готовности пересмотреть повышение пошлин после того, как власти Онтарио объявили о приостановке 25%-х пошлин на поставляемое в США электричество.

Также участники рынка ждут публикации данных о февральской инфляции в Штатах в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в стране в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.

Акции Ciena Corp. (SPB: CIEN) подешевели на 2,4%, хотя поставщик оборудования для телекоммуникационных сетей и разработчик сетевых технологий отчитался о лучших, чем ожидалось, скорректированной прибыли и выручке в первом финансовом квартале.

Цена бумаг Dick''s Sporting Goods (SPB: DKS) снизилась на 5,7%. Американский ритейлер спортивных товаров в четвертом финквартале увеличил выручку и прибыль сильнее ожиданий рынка, однако прогноз компании на текущий фингод разочаровал инвесторов.

Рыночная стоимость Vail Resorts (SPB: MTN) поднялась на 7,7%, поскольку оператор горнолыжных курортов в прошлом финквартале увеличил выручку на 5,5%, а его чистая прибыль в расчете на акцию превысила ожидания аналитиков.

Капитализация Delta Air Lines (SPB: DAL) и American Airlines Group (SPB: AAL) опустилась на 7,3% и 8,3% соответственно после того, как авиакомпании ухудшили квартальные прогнозы, ожидая ослабления спроса на внутренние рейсы.

Oracle Corp. (SPB: ORCL), один из крупнейших мировых разработчиков программного обеспечения, нарастила чистую прибыль в третьем квартале 2025 финансового года на 22%, выручку - на 6%, но скорректированная прибыль и выручка не дотянули до прогнозов. Акции компании подешевели на 3,1%.

Dow Jones Industrial Average снизился на 1,14% и составил 41433,48 пункта.

Standard & Poor''s 500 уменьшился на 0,76% - до 5572,07 пункта.

Nasdaq Composite потерял 0,18% и составил 17436,1 пункта.

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики на торгах в среду.

Трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся торговой политики президента США Дональда Трампа, а также региональные статданные и корпоративные новости.

Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,2% в ходе торгов. В числе лидеров среди компонентов индекса - акции Mitsubishi Electric (+6,6%), Sumitomo Electric Industries (+5,5%), Tokyo Gas (+4,9%), Sony Group (+4,7%).

Стоимость бумаг Nissan Motor увеличилась на 0,9% на информации о смене главы компании. Главным исполнительным директором автопроизводителя с 1 апреля станет Айван Эспиноза.

Лидерами снижения в Токио являются акции Subaru Corp. (-5%), Lasertec Corp. (-4,5%), Advantest Corp. (-4,3%).

Статданные, опубликованные в среду, показали замедление темпов роста цен производителей в Японии в феврале до 4% в годовом выражении с январских 4,2%. Динамика показателя совпала с ожиданиями рынка. В помесячном выражении цены производителей не изменились (+0,3% в январе), тогда как опрошенные Trading Economics эксперты ожидали их снижения на 0,1%.

Индикатор настроя крупных промышленных компаний Японии, публикуемый правительством страны, в первом квартале снизился до минус 2,4% с 6,3% в четвертом квартале. Показатель опустился до отрицательного уровня впервые со второго квартала прошлого года, что говорит об ухудшении настроений. Аналитики ожидали его повышения до 6,5%.

Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,5%.

Накануне в Пекине закрылась третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) 14-го созыва, по итогам которой был утвержден целевой показатель роста ВВП "около 5%" на текущий год. Власти КНР ожидают, что дефицит бюджета в этом году составит 4% ВВП и ставят целью достижение инфляции на уровне 2%.

Уверенный рост в Шанхае демонстрируют бумаги IT-компаний, в том числе Hangzhou Hopechart IoT (+13,1%), ASR Microelectronics (+12,1%), Suzhou Convert Semiconductor (+10,7%). В то же время заметно дешевеют акции Hinova Pharmaceuticals (-14,1%), Beijin Hotgen Biotech (-8,7%), Fujian Cement (-5,2%).

В Гонконге уверенно дорожают бумаги ENN Energy (+3,9%), BYD Co. (+2,5%), Zijin Mining (+2,3%).

Стоимость акций Alibaba Group Holding (SPB: BABA) выросла на 1,2%, Miniso Group - на 2,4%.

В то же время снижаются котировки бумаг Lenovo Group (-5,3%), JD Health (-3,5%), China Resources Beer (-3,1%), Trip.com (-2,7%).

Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся на 1,3% вслед за повышением цен акций Diadong Electronics (+16%), Korea Zinc (+13,3%), Samsung Electronics (+2,6%).

Безработица в Южной Корее в феврале опустилась до 2,7% с 2,9% месяцем ранее, свидетельствуют опубликованные в среду официальные данные. Снижение безработицы продолжается два месяца подряд.

Австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,3% вслед за котировками акций горнодобывающих компаний, в том числе, BHP Group (-1,8%) и Pilbara Minerals (-2,8%).

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти умеренно растут в среду после завершения торгов вторника с повышением.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 7:56 мск составляет $70,05 за баррель, что на $0,49 (0,7%) выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на $0,28 (0,4%), до $69,56 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени также на $0,49 (0,74%), до $66,74 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на $0,22 (0,3%), до $66,25 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Накануне индекс DXY обновил минимумы с начала года.

"Ослабление доллара смягчает медвежьи настроения, связанные с замедлением темпов роста мировой экономики, хотя, похоже, это ненадолго", - говорит аналитик брокерской компании Phillip Nova Приянка Сачдева.

Котировки растеряли часть роста, достигнутого в ходе торгов во вторник, после того, как президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству торговли увеличить еще на 25% пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий из-за введения канадской провинцией Онтарио пошлин на электричество, поставляемое в Штаты.

Позднее советник Трампа по торговле Питер Наварро заявил, что повышение тарифов откладывается, а премьер Онтарио подтвердил, что согласился повременить с введением наценки на экспорт электроэнергии в США.

Подобные действия усиливают волатильность на рынке нефти, отметил сырьевой аналитик Price Futures Group Фил Флинн.

Опасения замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть из-за эскалации войны пошлин в результате протекционистской политики президента США Дональда Трампа оказывают давление на котировки нефти, а хаотичность принимаемых решений повышает общую неопределенность.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также ожидания, связанные со смягчением санкций против РФ в случае урегулирования российско-украинского конфликта.

Между тем Минэнерго США повысило прогноз добычи нефти в стране (без учета других жидких углеводородов) в 2025 году на 20 тыс. баррелей в сутки (б/с): с 13,59 млн б/с до 13,61 млн б/с. Прогноз на 2026 год увеличен на 30 тыс. б/с: с 13,73 млн б/с до 13,76 млн б/с.

Прогноз роста мирового производства жидких углеводородов в 2025 году был понижен на 300 тыс. б/с. По оценкам министерства, в 2025 году производство жидких углеводородов в мире увеличится на 1,4 млн баррелей в сутки (предыдущий прогноз - рост на 1,7 млн б/с) - до 104,17 млн баррелей в сутки, а в 2026 году вырастет еще на 1,6 млн б/с - до 105,78 млн б/с.

EIA отмечает, что значительные объемы нефти с рынка могут уйти из-за введенных 24 февраля новых санкций в отношении иранской нефти, обратив также внимание на недавнее объявление об отзыве лицензий на добычу и экспорт венесуэльской нефти в США.

Прогноз цены нефти сорта Brent на 2025 год был понижен до $74,22 за баррель с $74,5, а на 2026 год - повышен до $68,47 с $66,46 за баррель.

Позднее в среду выйдет отчет министерства труда США о динамике потребительских цен в феврале, а также еженедельный доклад министерства энергетики о запасах нефти, бензина и дистиллятов.

Кроме того, трейдеры будут ждать выхода в среду отчета ОПЕК по нефтяному рынку. В четверг свой обзор рынка нефти опубликует Международное энергетическое агентство.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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