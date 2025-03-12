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12 марта 2025 года 09:35

Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 12 марта. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка будут также оценивать сообщения, поступающие после состоявшихся накануне в Саудовской Аравии американо-украинских переговоров, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В результате переговоров американской и украинской сторон в Саудовской Аравии Киев согласился на 30-дневное перемирие в конфликте на Украине, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на украинскую сторону. "Украина готова принять предложение США о 30-дневном перемирии", - передает агентство. Оно отмечает, что такой вариант устроит Киев, если Россия возьмет на себя аналогичные обязательства. В сообщении подчеркивается, что перемирие может быть продлено, если обе стороны согласятся на это.

Американская и украинская делегации согласились назначить команды переговорщиков и немедленно начать переговоры по завершению конфликта, передает Bloomberg.

По итогам встречи американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии США решили возобновить военную помощь и передачу разведданных Украине, сообщает Associated Press (AP). "В результате переговоров в Саудовской Аравии США согласились незамедлительно снять с паузы поставку военной помощи и передачу разведданных Украине", - пишет AP.

На переговорах в Джидде украинцы согласились с тем, что им сказали американцы, с Россией же будет по-другому - любые договоренности на условиях Москвы, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев. "Россия наступает, и потому с Россией будет по-другому. Любые договоренности (при всем понимании необходимости компромиссов) - на наших условиях, не американских. И это не шапкозакидательство, а понимание того, что настоящие соглашения по-прежнему пишутся там, на фронте. Что должны понимать и в Вашингтоне", - написал Косачев в своем телеграм-канале.

По его мнению, результаты американо-украинских переговоров в Джидде свидетельствуют о том, что "сюжет "хвост виляет собакой" в исполнении Зеленского с Трампом, в отличие от Байдена, совершенно точно не проходит". "Условия - американские, а не украинские. Украинцы соглашаются с тем, что им говорят. И при этом кланяются и заискивают - чего стоит одна только формула "подпишем соглашение по ресурсам, когда будет удобно Вашингтону"! Зеленский в глухой обороне. Или, по выражению представителя Госдепа, "Трамп поставил Зеленского на место", - отметил сенатор.

По его словам, теперь самое главное - не мешать российско-американским переговорам сторонними комментариями и дать переговорщикам поработать.

Американские фондовые индексы снизились по итогам торгов 11 марта. Во вторник президент США Дональд Трамп сообщил, что поручил министерству торговли увеличить еще на 25 процентных пунктов пошлины на импортируемые из Канады в США сталь и алюминий после введения канадской провинцией Онтарио экспортных пошлин на электричество. Однако позднее президент сигнализировал о готовности пересмотреть повышение пошлин после того, как власти Онтарио объявили о приостановке 25%-х пошлин на поставляемое в США электричество.

Также участники рынка ждут публикации данных о февральской инфляции в Штатах в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в стране в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.

Азиатские рынки акций не показывают единой динамики на торгах в среду. Трейдеры продолжают оценивать новости, касающиеся торговой политики президента США Дональда Трампа, а также региональные статданные и корпоративные новости. Японский фондовый индекс Nikkei 225 прибавляет 0,2% в ходе торгов. Южнокорейский фондовый индекс Kospi поднялся на 1,3%. Вместе с тем австралийский S&P/ASX 200 снизился на 1,3%. Китайский фондовый индекс Shanghai Composite теряет 0,1% в ходе торгов, гонконгский Hang Seng - 0,5%. Накануне в Пекине закрылась третья сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, высший орган государственной власти КНР) 14-го созыва, по итогам которой был утвержден целевой показатель роста ВВП "около 5%" на текущий год. Власти КНР ожидают, что дефицит бюджета в этом году составит 4% ВВП и ставят целью достижение инфляции на уровне 2%.

В свою очередь котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти умеренно растут в среду после завершения торгов вторника с повышением. Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $69,81 за баррель, что на 0,36% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подорожали на 0,4%, до $69,56 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи повысились в цене к этому времени на 0,38%, до $66,5 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов выросла на 0,3%, до $66,25 за баррель.

Поддержку нефтяным ценам оказывает снижение курса доллара США, которое является позитивным фактором для сырьевых товаров. Накануне индекс DXY обновил минимумы с начала года. Вместе с тем опасения замедления экономического роста и ослабления спроса на нефть из-за эскалации войны пошлин в результате протекционистской политики президента США Дональда Трампа оказывают давление на котировки нефти, а хаотичность принимаемых решений повышает общую неопределенность.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник снизилась в 2 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась вблизи средних значений - суммарный объем торгов бондами на Московской бирже составил 13,211 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 9,821 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 11 марта снизился на 0,06% и составил 109,78 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день потерял 0,03%, опустившись до 1019,12 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Ростелеком-001P-01R" (MOEX: RTKM) (+0,85%), "Газпромбанк-001Р-17Р" (+0,51%) и "СТМ-001Р-02" (+0,26%), а в лидерах снижения - облигации "Почта России БО-002P-01" (-1,15%), "Новотранс-001Р-03" (-0,87%) и "НоваБев Групп БО-П05" (-0,64%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Селигдар" (MOEX: SELG) завершило размещение 2-летних облигаций серии 001Р-02 объемом 3,5 млрд рублей. Сбор заявок на выпуск прошел 6 марта. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 24% годовых, ей соответствует доходность к погашению на уровне 26,83% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные.

МФК "Быстроденьги" 13 марта начнет размещение 4-летних облигаций серии 002P-08 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-12-го ежемесячных купонов установлена на уровне 29% годовых, выставлена годовая оферта.

ООО "ВИС финанс" зафиксировало объем размещения 2-летних облигаций серии БО-П08 в размере 1,5 млрд рублей, при первоначально планируемом - 1 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 24% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 26,82% годовых. Купоны фиксированные, ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Компания 13 февраля завершила размещение облигаций серии БО-П07 со сроком обращения 1,5 года объемом 1,5 млрд рублей.

ООО ПКО "АйДи Коллект" увеличила объем размещения 3-летних облигаций серии 001Р-01 с "не менее 750 млн рублей" до 1,3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки 1-го купона - 26% годовых, ему соответствует доходность к погашению в размере 29,34% годовых. По выпуску предусмотрены фиксированные ежемесячные купоны. Сбор заявок на выпуск прошел 11 марта. Техразмещение запланировано на 14 марта. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) планирует 13 марта с 11:00 до 15:00 мск провести сбор заявок инвесторов на приобретение 15-летних облигаций серии 001Р-41R с офертой через 4 года объемом 30 млрд рублей. Купоны фиксированные, квартальные; ориентир ставки 1-го купона - не выше 17,60% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере не выше 18,80% годовых. Техразмещение запланировано на 20 марта.

ООО "Девар петро" в конце марта планирует провести сбор заявок инвесторов и размещение дебютных 3-летних облигаций серии БО-П01 с сall-опционом через 2 года объемом 150 млн рублей. Купоны фиксированные, ежемесячные, ориентир ставки 1-го купона - не выше 30% годовых, что соответствует доходности к досрочному погашению в размере не выше 34,5% годовых. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Выпуск будет размещаться в рамках программы облигаций эмитента серии 001Р объемом 10 млрд рублей. Ранее эмитент на публичный долговой рынок не выходил.

Совет директоров АО "Полипласт" принял решение о размещении на платформе "Финуслуги" Московской биржи годовых облигаций объемом 1 млрд рублей. Купоны по выпуску будут плавающие и квартальные, для 1-2-го купонных периодов ставка будет рассчитываться как действующая на дату начала соответствующего купонного периода ключевая ставка Банка России + 4,5% годовых; для 3-4-го купонных периодов - ключевая ставка + 3,5% годовых.

ПАО "Группа компаний "Самолет" (MOEX: SMLT) установило ставку 26-29-го купонов облигаций серии БО-П04 на уровне 24% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 500 млн рублей прошло в декабре 2018 года. Ставка текущего купона - 19% годовых, купоны квартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 25 марта.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


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