"Финам" понизил рейтинг акций ExxonMobil до "продавать"

"Финам" понизил рейтинг акций ExxonMobil с "держать" до "продавать", сообщается в материале аналитика инвестиционной компании Сергея Кауфмана.

Прогнозная стоимость указанной бумаги была также понижена со $115,7 до $93,9 за штуку (в первую очередь в связи с ухудшением рыночной конъюнктуры).

"Акции ExxonMobil продолжают торговаться в боковике, несмотря на заметное снижение цен на нефть и сокращение маржинальности переработки в США. На данный момент прогнозная доходность выплат акционерам у эмитента составляет 7,7%, но без отскока в ценах на нефть компании будет тяжело поддерживать текущий уровень обратного выкупа акций без увеличения долга, - пишет эксперт в обзоре. - При этом локально у ExxonMobil более высокая оценка по мультипликаторам, чем у американского нефтегазового сектора, на фоне чего мы считаем акции нефтяника умеренно переоцененными".

ExxonMobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Exxon имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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