Ключевые события среды в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события среды в РФ и мире. Как говорится в обзоре, в фокусе дня будут:

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард;

- ежемесячный отчет ОПЕК;

- индекс потребительских цен США в феврале;

- отчет Минэнерго США по запасам нефти и нефтепродуктов;

- индекс потребительских цен России в феврале;

- квартальные результаты Adobe Inc. и Dollar Tree;

- США планируют ввести глобальные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий.

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