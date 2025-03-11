Цены евробондов РФ во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных изменений UST

Москва. 11 марта. Котировки российских суверенных еврооблигаций во вторник продемонстрировали боковую динамику на фоне незначительных ценовых изменений американских казначейских обязательств (US Treasuries). При этом суверенные спреды к доходности базовых активов для большинства выпусков евробондов РФ практически не изменились.

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 70,05% от номинала (их доходность также не изменилась, составив 9,29% годовых). Самый "длинный" выпуск евробондов РФ с погашением в 2047 году также не продемонстрировал ярко выраженной динамики - его котировки остались на уровне 30,94% от номинала (доходность - 17,19% годовых). Вместе с тем облигации с погашением в 2042 году снизились в цене на 7 базисных пунктов - до 65,72% от номинала (доходность выросла на 2 базисных пункта, составив 9,75% годовых; спред к US Treasuries аналогичной дюрации сузился всего на 0,5 базисного пункта).

Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за день на 230 базисных пунктов, до 67,28% от номинала (их доходность увеличилась на 348 базисных пунктов - до 40,77% годовых). Бумаги с погашением в 2027 году выросли в цене на 9 базисных пунктов, подорожав до 68,23% от номинала (доходность опустилась на 3 базисных пункта, составив 22,12% годовых), а евробонды РФ с погашением в 2029 году не изменились в цене, которая, как и днем ранее, составила 66,71% от номинала (доходность - 15,85% годовых). В свою очередь стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году также осталась на уровне предыдущего дня - 66,86% от номинала.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", ситуация в секторе российских еврооблигаций 11 марта была относительно спокойной, инвесторы не предпринимали активных действий на фоне существующих ограничений на движение капитала в пользу нерезидентов. Последний фактор ограничивает влияние динамики американских гособлигаций на ситуацию в секторе отечественных евробондов как в негативную, так и в позитивную сторону. При этом котировки US Treasuries во вторник демонстрируют боковую динамику - инвесторы ждут встречи президента США Дональда Трампа с руководителями ведущих американских компаний, которая состоится 11 марта в Вашингтоне.

Кроме того, внимание рынка на текущей неделе будет приковано к публикации в США данных о февральской инфляции в среду. Консенсус-прогноз опрошенных Trading Economics аналитиков предусматривает, что темпы роста потребительских цен в Соединенных Штатах в прошлом месяце снизились до 2,9% с январских 3%.