"БКС МИ" подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon против HeadHunter"

"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ")подтверждает парную торговую идею "Лонг в акциях Ozon/Шорт в бумагах HeadHunter", открытую 11 февраля 2025 года с целевой доходностью 10-15% к середине апреля текущего года, сообщается в материале аналитиков.

"За месяц спред уже достиг 9%, или 8% после вычета стоимости фондирования. Ждем еще до 6% к середине апреля-мая. Результаты за IV квартал 2024 года и комментарии компаний по трендам на 2025 год подтвердили наши ожидания: разнонаправленная динамика вероятна и в результатах за I квартал. Полагаем, что в IК25 Ozon продолжит улучшать показатели, тогда как для "Хэдхантер", наоборот, этот квартал может отразить пик негативного влияния высоких процентных ставок. В результате ожидаем, что спред между бумагами может и дальше расшириться перед раскрытием квартальных результатов в апреле-мае", - пишут эксперты.

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