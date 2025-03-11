"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Edison International с целевой ценой $77,2 за бумагу на ближайшие 12 месяцев, что соответствует потенциалу роста на 35% с текущих уровней, сообщается в материале инвесткомпании.

"Инвестиции в акции Edison International на данный момент сопряжены с существенным риском, связанным с неопределенностью вокруг результатов расследования причин крупных пожаров в Калифорнии в начале 2025 года, - отмечает аналитик Гордей Смирнов. - Однако действующие в штате законы значительно снижают потенциальные негативные последствия для компании, а высокая дивидендная доходность акций частично компенсирует эти риски. Поэтому мы придерживаемся позитивного взгляда на среднесрочные перспективы бумаг Edison International".

Edison International - калифорнийский электроэнергетический холдинг.

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