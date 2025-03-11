Текущая коррекция в акциях HeadHunter - хороший повод купить качественную компанию дешево - "Солид Брокер"

Текущая коррекция в акциях МКПАО "Хэдхантер" - хороший повод купить качественную компанию дешево, говорится в комментарии "Солид Брокер".

"Почему котировки "Хэдхантера" снижаются? Компания опубликовала сильный отчет за 4К24, но, судя по динамике размещенных вакансий на сайте, первый квартал говорит о рецессии в экономике. По крайней мере, в ее "рыночной" части, - пишут аналитики. - Соответственно, менеджмент на конференц-звонке также подтвердил, что ждет слабый первый квартал и даже не предоставил традиционный гайденс на год".

На взгляд экспертов, очевидно, что "Хэдхантер" - компания циклическая и сильно зависит от экономических циклов или циклов деловой активности. "При снижении ставки и окончании СВО деловая активность в "рыночной" части экономики сильно вырастет за счет высвободившихся трудовых ресурсов и более дешевых денег, - прогнозируют стратеги. - Так что, мы думаем, что текущая коррекция - это шанс купить очень качественную компанию дешево".

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