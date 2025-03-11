Промсвязьбанк (ПСБ) сохраняет прогнозную цену акций "Аэрофлота" на уровне 85 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитика Лауры Кузнецовой.

"Аэрофлот" опубликовал операционные результаты за февраль, которые демонстрируют положительную динамику международных перевозок с начала года, что, по оценке эксперта банка, связано с тенденцией к восстановлению спроса на фоне открытия новых направлений и увеличения частоты рейсов.

"Аэрофлот" удерживает достигнутые показатели за счет увеличения доли региональных маршрутов и смещения акцентов на прямые рейсы в условиях повышения спроса на внутренние путешествия и изменения потребительских предпочтений, - пишет Кузнецова. - Международные перевозки, хотя и показывают рост, все еще ограничены из-за санкций, что формирует потенциал для их роста в случае смягчения санкционного давления".

Аналитик ПСБ сохраняет положительный взгляд на бумаги компании как за счет операционных достижений, так и благодаря хорошему финансовому профилю с дивидендными возможностями.

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