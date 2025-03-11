Рубль днем укрепляется в паре с юанем в ожидании внешнеполитического позитива

Москва. 11 марта. Китайский юань опускается на Московской бирже днем во вторник, рубль растет в ожидании новостей о переговорах делегаций США и Украины, которые во вторник проходят в Саудовской Аравии. Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 11,7805 руб., что на 9,45 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск уменьшился относительно закрытия предыдущего торгового дня на 81 копейку, до 86,7 руб./$1; контракт EURRUBF опустился на 47 копеек, до 94,14 руб./EUR1.

Переговоры делегаций США и Украины проходят во вторник в Джидде, сообщает Associated Press. В переговорах принимает участие госсекретарь США Марко Рубио, по его словам, у администрации США оптимистический настрой относительно переговоров с украинской стороной.

До начала переговоров госсекретарь США заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах. Рубио также сообщил, что Зеленский, вероятно, будет говорить напрямую с президентом, но не исключено, что госсекретарь США может пообщаться с украинским лидером неофициально.

В Кремле ожидают, что США каким-то образом проинформируют Россию об итогах американо-украинских переговоров в Саудовской Аравии, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 12,1-12,6 за юань, 94-97 за евро и 87-90 за доллар США, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"В ближайшие дни может пройти американо-украинская встреча на уровне советников глав государств, на которой будут обсуждаться детали договора по редкоземельным металлам. Позитивные новости с этих переговоров будут положительно влиять на цены российских финансовых активов, включая курс рубля. Сокращение покупок валюты по бюджетному правилу в марте с 3,3 млрд до 2,9 млрд руб. в день является еще одним благоприятным для него фактором", - пишет в комментарии аналитик.

Мильчакова напоминает, что в госбюджете РФ на 2024 год изначально был заложен среднегодовой курс доллара в 96,5 руб., но в феврале он составил лишь 94,5 руб. Если в текущем месяце получат практическое воплощение мирные инициативы со стороны РФ и Украины или состоится встреча президентов России и США с какими-либо позитивными реальными последствиями, рубль может продолжить среднесрочное движение в сторону 80 за доллар, полагает эксперт.

"Если же попытки США и РФ наладить отношения не получат развития и Вашингтон реализует угрозу ужесточения санкций, доллар вернется в диапазон 90-93 рубля. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на конец этой недели 87-90, 94-97 и 12,1-12,6 соответственно", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

Положительное внешнеторговое сальдо РФ в январе 2025 году снизилось по сравнению с январем 2024 года на 4,8% и составило $7,9 млрд.

Согласно опубликованным во вторник данным Федеральной таможенной службы (ФТС) по экспорту-импорту, экспорт товаров из РФ в январе 2025 году вырос в годовом выражении на 3,2%, до $29,3 млрд, импорт в РФ увеличился на 6,6%, до $21,4 млрд.

Внешнеторговый оборот РФ в январе 2025 года составил $50,7 млрд и по сравнению с январем 2024 года вырос на 4,6%.

Основой российского экспорта в январе 2025 года традиционно являлись минеральные продукты, удельный вес которых в товарной структуре экспорта составил 61,4%.

В товарной структуре импорта в январе 2025 года наибольший удельный вес приходился на машины, оборудование и другие товары и составил 50,8%.

В 2024 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $150,9 млрд, что на 7,8% больше показателя за 2023 год ($140,0 млрд). Экспорт товаров из РФ в 2024 году вырос в годовом выражении на 2,0% - до $433,9 млрд, импорт сократился на 0,8%, до $283,0 млрд.

Котировки фьючерсов на эталонные сорта нефти уверенно растут во вторник, несмотря на сохраняющиеся опасения ослабления экономической активности и спроса на нефть из-за торговой политики США.

Некоторую поддержку котировкам оказывает снижение курса доллара США, что является позитивным фактором для сырьевых товаров. Индекс DXY держится около минимума за четыре месяца.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $70,15 за баррель, что на 1,26% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) повысились в цене к этому времени на 1,18%, до $66,79 за баррель.

Цены на нефть упали почти на 20% с максимумов, зафиксированных в середине января, на фоне хаотичных шагов Трампа в торговой сфере и действий его администрации по сокращению бюджетных расходов.

Ожидания, связанные с возможным смягчением санкций против России в случае урегулирования конфликта на Украине, также оказывают давление на нефтяные котировки.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти, - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также сигналы ослабления спроса на энергоносители в Китае.

Инвесторы ждут публикации в среду важного отчета о потребительских ценах в США, который позволит им скорректировать свои представления о дальнейшей политике Федеральной резервной системы (ФРС).

В тот же день будет опубликован ежемесячный отчет ОПЕК по нефтяному рынку.

Банк России во вторник, 11 марта, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 180 млрд рублей (при лимите 2 трлн 180 млрд рублей и спросе 2 трлн 693,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,14% годовых. На предыдущем недельном депозитном аукционе, состоявшемся 4 марта, банки разместили в ЦБ РФ 2 трлн 310 млрд рублей (при лимите 2 трлн 310 млрд рублей и спросе 2 трлн 528,3 млрд рублей) в среднем по ставке 20,63% годовых.

Банк России во вторник также провел депозитный аукцион "тонкой настройки" сроком на один день, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 626,6 млрд рублей (при лимите 820 млрд рублей и спросе 626,6 млрд рублей) в среднем по ставке 20,78% годовых.