Акции банка "Санкт-Петербург" могут нацелиться на 500 руб. - "Велес Капитал"

Акции банка "Санкт-Петербург" могут нацелиться на отметку 500 рублей, полагает аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Бумаги банка "Санкт-Петербург" чувствуют себя сильно, очевидно ожидая объявления об итоговых дивидендах за 2024 год, - пишет эксперт в комментарии. - Ранее банк сообщил о росте чистой прибыли за 2024 год по МСФО на 7,3% г/г, до рекордных 50,8 млрд руб., при этом за 4-й квартал прибыль подскочила на 26,6% г/г. Кредитор уже осуществил выплаты в размере 27,26 руб. (против 19,08 руб. годом ранее) на обыкновенную акцию за 1П24 с доходностью около 7%, а по итогам всего 2023 года заплатил 23,37 руб. Таким образом, по итогам 2024 года можно также рассчитывать на схожие выплаты".

С технической точки зрения краткосрочные и среднесрочные сигналы по акциям банка "Санкт-Петербург", на взгляд Кожуховой, умеренно позитивны и не исключают развития восходящего движения и обновления февральского исторического максимума 416,64 руб. "Целевым уровнем роста бумаг при позитивном сценарии сохранения оптимизма на российском фондовом рынке и выплаты дивидендов может стать следующая психологически важная отметка 500 руб. (потенциал роста около 24,50%)", - указывает аналитик инвесткомпании.

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