"АКБФ" повысил прогнозную цену обыкновенных акций Полюса до 18731,35 руб

Инвестиционная компания "АКБФ" повысила прогнозную цену обыкновенных акций ПАО "Полюс" с 18346,20 руб. до 18731,35 руб., что предполагает 2%-ный среднесрочный потенциал снижения и рекомендацию "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

Дисконт на риски вложений остался без изменений на уровне 15%.

Совет директоров "Полюса" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 руб. на акцию, сообщила компания.

"Согласно дивидендной политике, компания направляет на дивиденды не менее 30% от EBITDA, однако совет директоров может рекомендовать выплату сверх целевого коэффициента, - допускают в "АКБФ". - В 2024 году совокупный объем дивидендных выплат составил 51% от EBITDA. Несмотря на запланированный рост капитальных затрат в 2025 году в 1,8-2 раза (до $2,2-2,5 млрд) и снижение производства золота с 3 млн унций до 2,5-2,6 млн унций, компания планирует направить акционерам значительную часть нераспределённой прибыли. По итогам 2024 года этот показатель вырос до 612,8 млрд руб. против 432,9 млрд руб. в 2023 году. Прогнозируемые дивиденды за 2025 год остаются на уровне 1130 руб./ао".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.