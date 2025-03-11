S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5530-5700п во вторник - Freedom Finance Global

Индекс S&P 500, вероятно, будет торговаться в диапазоне 5530-5700 пунктов во вторник при высоком уровне волатильности, говорится в материале аналитика Freedom Finance Global Раимжана Байтерека.

"Сессия 10 марта на американских фондовых площадках завершилась в красной зоне, - отмечает эксперт. - Давление на котировки в последние сессии усиливают тарифные войны и опасения по поводу экономических перспектив. Триггером для масштабной распродажи накануне стали заявления президента Дональда Трампа, который не исключил наступления рецессии в "переходный период" в своем воскресном интервью Fox News. На предстоящую сессию прогнозируем высокий уровень волатильности при нейтральном балансе рисков. Ориентируемся на движения S&P 500 в диапазоне 5530-5700 пунктов".

На фоне коррекции в США, по мнению аналитика, все более привлекательно для целей диверсификации портфеля выглядят китайские активы, которые сохраняют относительную силу и "бычий" импульс.

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