"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для бумаг Сбербанка

"Финам" подтверждает рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций Сбербанка с прогнозной стоимостью на уровне 356,5 рубля за штуку для обоих типов бумаг, сообщается в материале заместителя руководителя отдела анализа акций Игоря Додонова.

"Представленные результаты деятельности эмитента за первые два месяца текущего года по РСБУ мы оцениваем умеренно позитивно. Из-за общей сложной внешней среды для сектора динамика кредитных портфелей Сбербанка остается слабой, однако благодаря заметно выросшей за прошлый год базе работающих активов, сохраняющейся достаточно высокой операционной эффективности и снижению расходов на кредитный риск банк продолжает наращивать доходы по основным направлениям деятельности и прибыль, - отмечает эксперт. - Качество активов остается высоким, показатели достаточности капитала постепенно улучшаются".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.