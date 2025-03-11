Цена нефти может перейти в диапазон $60-65/барр. в 2025г - Freedom Finance Global

Котировки нефти марки Brent могут перейти в диапазон $60-65 за баррель в текущем году на фоне ожиданий увеличения добычи и предложения сырья на глобальном рынке, считает аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов.

Саудовская Аравия в апреле снизит цены на нефть с поставкой в страны Азии и Европы, при этом цены для покупателей из США не изменятся.

Топливо марки Arab Light для азиатских покупателей подешевеет на $0,4 за баррель. В результате оно будет стоить на $3,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай, говорится в сообщении госкомпании Saudi Aramco.

Для государств Северо-западной Европы стоимость саудовской нефти со следующего месяца уменьшится на $0,2 за баррель, для стран Средиземноморья - на $0,3 за баррель.

"Подобные корректировки экспортных цен делаются регулярно и зависят от конъюнктуры рынка. Объявленное решение означает, что в королевстве прогнозируют негативную динамику мировых цен на углеводородное сырье в ближайшие месяцы после перехода участников соглашения ОПЕК+ к постепенному наращиванию добычи начиная с апреля, а также ввиду вероятного увеличения производства жидких углеводородов в США", - указывает Чернов.

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