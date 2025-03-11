Существенный потенциал роста цены бумаг Полюса среднесрочно маловероятен - "БКС МИ"

Акции ПАО "Полюс" в настоящее время оценены справедливо, существенный потенциал роста котировок бумаг среднесрочно не ожидается, сообщается в материале аналитиков "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Кирилла Чуйко, Дмитрия Казакова и Ахмеда Алиева.

"Совет директоров эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за IV квартал 2024 года в размере 730 руб. на акцию. Отметим, что после дробления 1:10 фактическая сумма будет в десять раз меньше, то есть 73 руб. на акцию. Это оказалось выше прогнозов (наш предполагал 620-650 руб.). Конъюнктура на рынке остается благоприятной - полагаем, что "Полюс" выплатит дивиденды и за 2025 год. При текущей цене золота сумма может составить 1600-1700 руб. на акцию с доходностью выше 8%", - указывают эксперты.

"Мультипликатор Р/Е "Полюса" сейчас составляет 8,1х - на уровне исторических значений, по нашим расчетам. Мы пока не закладываем очередное ралли в золоте, поэтому существенного потенциала роста в цене бумаг компании среднесрочно не ожидаем", - пишут аналитики в обзоре.

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