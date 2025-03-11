Рубль утром почти не меняется в паре с юанем в ожидании внешнеполитических новостей

Москва. 11 марта. Китайский юань лишь слегка подрастает на Московской бирже утром во вторник. Рубль незначительно слабеет в ожидании новостей о переговорах делегаций США и Украины, которые должны стартовать во вторник в Саудовской Аравии.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,8815 руб. (+0,65 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 19,83 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Встреча делегации США с представителями Украины начнется в 12:00 мск во вторник, 11 марта, следует из расписания Госдепартамента. Госсекретарь США Марко Рубио заявил журналистам, что президент Украины Владимир Зеленский не будет участвовать в переговорах.

Рубио также сообщил, что Зеленский, вероятно, будет говорить напрямую с президентом, но не исключено, что госсекретарь США может пообщаться с украинским лидером неофициально.

Вероятный торговый диапазон для рубля до конца недели - 12,1-12,6 за юань, 94-97 за евро и 87-90 за доллар США, полагает аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

"В ближайшие дни может пройти американо-украинская встреча на уровне советников глав государств, на которой будут обсуждаться детали договора по редкоземельным металлам. Позитивные новости с этих переговоров будут положительно влиять на цены российских финансовых активов, включая курс рубля. Сокращение покупок валюты по бюджетному правилу в марте с 3,3 млрд до 2,9 млрд руб. в день является еще одним благоприятным для него фактором", - пишет в комментарии аналитик.

Мильчакова напоминает, что в госбюджете РФ на 2024 год изначально был заложен среднегодовой курс доллара в 96,5 руб., но в феврале он составил лишь 94,5 руб. Если в текущем месяце получат практическое воплощение мирные инициативы со стороны РФ и Украины или состоится встреча президентов России и США с какими-либо позитивными реальными последствиями, рубль может продолжить среднесрочное движение в сторону 80 за доллар, полагает эксперт.

"Если же попытки США и РФ наладить отношения не получат развития и Вашингтон реализует угрозу ужесточения санкций, доллар вернется в диапазон 90-93 рубля. Наши ориентиры для курса доллара, евро и юаня к рублю на конец этой недели 87-90, 94-97 и 12,1-12,6 соответственно", - прогнозирует аналитик инвесткомпании.

Цены на нефть стабилизировались во вторник после снижения по итогам предыдущей сессии на фоне общего ухода инвесторов от рисков.

Стоимость майских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $69,42 за баррель, что на 0,22% выше, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на апрель на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 0,11%, до $66,1 за баррель.

Цены на нефть упали почти на 20% с максимумов, зафиксированных в середине января, на фоне хаотичных шагов президента США Дональда Трампа в торговой сфере, а также действий его администрации по сокращению расходов.

Среди других факторов, способствующих снижению стоимости нефти - планы ОПЕК+ по наращиванию добычи, а также сигналы ослабления спроса на энергоносители в Китае.