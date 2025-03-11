Динамика индекса RGBI продолжает определяться геополитической составляющей - ПСБ

Динамика индекса RGBI продолжает определяться геополитической составляющей, при этом для продолжения его роста необходима новая порция внешних новостей, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрия Грицкевича.

"Динамика индекса в целом продолжает определяться геополитической составляющей. Краткосрочно возможны локальные откаты и консолидация, однако долгосрочный восходящий тренд сохраняется с потенциалом 30-33% на горизонте двенадцати месяцев по длинным ОФЗ срочностью от 12 лет", - указывает эксперт.

Минфин РФ зарегистрировал еще три дополнительных выпуска ОФЗ-ПД на 100 млрд руб. каждый на фоне сохраняющегося высокого спроса на аукционах. Это позволит распределить спрос по кривой госбумаг более равномерно, отмечает Грицкевич.

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