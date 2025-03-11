Индекс Мосбиржи может провести торги вторника в диапазоне 3160-3230п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может провести торговую сессию вторника в диапазоне 3160-3230 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

"До появления новостных поводов на рынке инерционно может сохраниться безыдейность. Целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 3160-3230 пунктов. Несмотря на откат, сползание индекса вполне укладывается в сценарий волатильной проторговки района 3200 пунктов, выглядящий логичным ввиду сохраняющейся неопределенности относительно сроков и условий мирного урегулирования на Украине", - пишет эксперт в обзоре.

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