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11 марта 2025 года 10:22
Индекс Мосбиржи может провести торги вторника в диапазоне 3160-3230п - ПСБ
Индекс Мосбиржи может провести торговую сессию вторника в диапазоне 3160-3230 пунктов, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов. "До появления новостных поводов на рынке инерционно может сохраниться безыдейность. Целевым по индексу Мосбиржи видим диапазон 3160-3230 пунктов. Несмотря на откат, сползание индекса вполне укладывается в сценарий волатильной проторговки района 3200 пунктов, выглядящий логичным ввиду сохраняющейся неопределенности относительно сроков и условий мирного урегулирования на Украине", - пишет эксперт в обзоре. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
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Ключевые слова: РОССИЯ-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
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