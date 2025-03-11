Индекс Мосбиржи выйдет из текущей консолидации скорее вверх, чем вниз - БКС Экспресс

Индекс Мосбиржи выйдет из текущей консолидации у 3200 пунктов скорее вверх, чем вниз, по совокупности имеющихся факторов, говорится в материале эксперта Михаила Зельцера на портале БКС Экспресс.

"Снижение волатильности и падение оборотов торгов более чем в два раза (менее 89 млрд руб.), сигнализируют о подготовке к сильному направленному движению рынка. Остается лишь дождаться драйверов хода, а ими могут стать геополитика и монетарная политика ЦБ РФ. Устойчивость отечественных площадок при падающих мировых фондовых и товарных рынках свидетельствует о позитивном настрое участников как по внешним факторам, так и по денежно-кредитной политике", - пишет аналитик.

В ближайшие дни в Саудовской Аравии пройдут консультации делегаций стран, в среду вечером выйдет очередная статистика по инфляции - вероятно сближение геополитических позиций и замедление роста потребительских цен. "Точно будет волатильно. Однако закрытие торговой недели может быть выше, чем на старте", - отмечает Зельцер.

"По нашим оценкам, годовой таргет на уровне 3500 пунктов в индексе Мосбиржи может быть достигнут заранее. Спустя почти +1000 пунктов хода вверх с декабря рынок не так уже и далеко от искомых. Проливы выкупаются, технические поддержки удерживаются. По совокупности факторов из консолидации у 3200 пунктов бенчмарк выйдет скорее вверх, чем вниз", - указывает эксперт в обзоре.

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