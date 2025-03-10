Рынок акций РФ начал неделю с роста выше 3200п по индексу МосБиржи, просел Полюс на новостях

Москва. 10 марта. Рынок акций РФ начал неделю с роста на фоне заявлений президента США Дональда Трампа относительно урегулирования конфликта вокруг Украины и ожиданий возможных предстоящих на этой неделе в Саудовской Аравии украинско-американских и российско-американских переговоров. Индекс МосБиржи смог закрепиться выше 3200 пунктов, но дальнейший подъем забуксовал из-за укрепления рубля. Лидерами роста выступили бумаги "Эн+ груп" (MOEX: ENPG) (+5,1%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+4,7%), бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+4,3%); аутсайдерами стали акции ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,3%) на фоне новостей о дивидендах.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 3200,81 пункта (+1,1%, днем индекс поднимался выше 3226 пунктов), индекс РТС - 1140,8 пункта (+1,9%); цены большинства "голубых фишек" на Мосбирже выросли в пределах 4,2%.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 11 марта, составил 88,3872 руб. (-74,9 копейки).

Также подорожали акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+4,2%), МКБ (MOEX: CBOM) (+4,1%), ОК "Русал" (MOEX: RUAL) (+3,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+2,9%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+2,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,7%), "Т-Технологии" (SPB: TCSG) (+2%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,9%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,7%), "НОВАТЭКа" (+1,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+1,4% и +1,9% "префы"), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,2% и +0,4% "префы"), "ММК" (MOEX: MAGN) (+1%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+0,9%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,9%), ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,8%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+0,7%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,7%), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (+0,7%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,1%).

Акции ПАО "Полюс" просели до 18834 рублей, объем торгов превысил 5,515 млрд рублей.

Совет директоров "Полюса" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 рублей на акцию, сообщила компания. В феврале акционеры "Полюса" одобрили дробление акций с коэффициентом 1:10. Рекомендация соответствует 73 рублям на акцию после дробления. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, рекомендовано установить 25 апреля.

Аналитики ожидали дивиденды "Полюса" в диапазоне 575-700 рублей на акцию.

Подешевели также в понедельник акции "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (-0,5%).

Президент США Дональд Трамп выразил надежду, что в ходе переговоров США с украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии будут достигнуты хорошие результаты. "Я полагаю, на этой неделе мы добьемся значительного прогресса", - сказал Трамп журналистам.

Ранее сообщалось, что встреча представителей США и Украины состоится в среду, 12 марта, в городе Джидда в Саудовской Аравии.

Власти США встретятся на этой неделе в Саудовской Аравии не только с украинскими чиновниками, но и с представителями России, сообщил телеканал CNN со ссылкой на осведомленный источник.

"Высокопоставленные чиновники администрации Трампа встретятся отдельно с российскими и украинскими официальными лицами в Саудовской Аравии на этой неделе", - сообщил телеканал. Собеседник не стал уточнять, кто именно примет участие в переговорах.

Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник опроверг информацию о планах проведения на этой неделе нового раунда российско-американских переговоров в Саудовской Аравии. "Нет, не могу (подтвердить). Это не так", - сказал Песков журналистам.

По оценке руководителя аналитического отдела ИК "Риком-Траст" Олега Абелева, "последние весьма противоречивые высказывания Трампа, который то угрожает России расширением санкций, то позже говорит, что его не так поняли - все больше убеждают инвесторов в том, что процесс урегулирования конфликта будет долгим и сложным". Инвесторы ожидают встречи сторон в Саудовской Аравии; может быть, она даст рынку больше определенности, отметил аналитик.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, рынок акций РФ продолжает топтаться на уровнях середины февраля из-за отсутствия продвижения в решении геополитических вопросов. На текущей неделе ожидаются реальные шаги относительно сделки по минералам, что может взбодрить российских инвесторов.

Менеджмент "Полюса" рекомендовал финальные дивиденды за 2024 год в размере 730 рублей на акцию; учитывая выплаты за 9 месяцев, всего за 2024 год компания заплатит более 2030 рублей на акцию, отметил эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Александра Шепелева, вторую неделю весны российский рынок начал в "зеленой" зоне, сохранив позитивный настрой до вечера понедельника. Среди причин оптимизма инвесторов по-прежнему можно выделить фактор геополитики, в частности, продолжающийся переговорный процесс. В подтверждение этого одновременно с ростом акций укреплялся и российский рубль. Новость о дивидендах ПАО "Полюс" вызвала снижение котировок акций компании (общее годовое собрание акционеров для утверждения дивидендов состоится 14 апреля).

На мировых рынках еще предстоит понять влияние введения новых тарифов на внешнюю торговлю как со стороны США, так и ответных шагов со стороны торговых партнеров. Прошлая неделя показала, что часть инвесторов готова сокращать свои позиции на американском рынке, а ряд экспертов снова заговорил о возможном возвращении риска рецессии.

Динамика нефти Brent не оказывала значимого влияния как на капитализацию компаний, так и на курсы валют - цена в понедельник вяло двигалась вокруг $70 за баррель. Прогноз по индексу МосБиржи на 11 марта - 3200-3350 пунктов, считает Шепелев.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Никита Степанов, мировые фондовые индексы в начале недели показывают преимущественно "медвежью" динамику. В Китае в феврале потребительские цены (индекс CPI) снизились на 0,7% в годовом выражении, что стало первым случаем дефляции с января 2024 года.

Российский рынок начал неделю с роста, несмотря на противоречивые новости на геополитическом фронте. В пятницу Трамп заявил, что готов к введению санкций против России, если Москва не будет готова к переговорам, однако затем также сообщил, что рассматривает возможность ослабления санкций против энергетического сектора. Также рынок находится в ожидании новых контактов представителей США и России.

Индекс МосБиржи пока удерживает уровень 3200 пунктов. В случае закрытия двух дней ниже этого рубежа возможно продолжение коррекционного снижения до 3000 пунктов, считает Степанов.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции "Совкомфлота" и "Транснефти", очевидно, росли на надеждах ослабления энергетических санкций против РФ в случае успешности мирных переговоров по Украине. Акции "Русала" и "Эн+ груп" чувствовали себя лучше рынка на фоне положения цен на алюминий вблизи годового пика $2728,8 за тонну. В среду, 12 марта, США планируют ввести глобальные 25-процентные пошлины на сталь и алюминий. ЕС в конце февраля в рамках 16-го пакета антироссийских санкций включил запрет на импорт первичного алюминия из РФ и ввел квоты на 12 месяцев на импорт алюминия из страны в объеме 80% от общих поставок в 2024 году. Очевидно, рынок ожидал более жестких ограничений, так как акции "Русала" и "Эн+ груп" после публикации санкционных условий обновили годовые максимумы, отмечает аналитик.

Бумаги ПАО "Полюс" перешли к активному снижению после объявления о рекомендации совета директоров по итоговым дивидендам за 2024 год в размере 730 руб. с текущей доходностью 3,8%. "По компании разрешилась дивидендная интрига, а доходность хотя и превысила наши прогнозы (670 руб.), все же оказалась достаточно скромной. Кроме того, цены на золото еще со второй половины февраля перешли в коррекционную фазу и пока не решаются на преодоление очередного исторического пика и отметки $3000 за унцию", - отметила Кожухова.

На западных фондовых площадках в понедельник активизировались продажи. Американский рынок продолжает тестировать важные среднесрочные значения, что предупреждает о рисках смены настроений на "медвежьи" в ближайшие недели. Президент США Трамп при этом, похоже, выглядит готовым к подобному исходу событий, хотя некоторые инвесторы надеялись на более "бычий" сценарий. Российский рынок к завершению сессии закрепился в "плюсе", но в целом уже несколько дней подряд остается в достаточно узком диапазоне значений (в частности, 3127-3282 пункта по индексу Мосбиржи). Интересными во вторник для российского рынка будут новости с переговоров США и Украины, в то время как "НОВАТЭК" (MOEX: NVTK) и "Яндекс" (MOEX: YNDX) (MOEX: YDEX) готовятся дать рекомендации по итоговым дивидендам за 2024 год (обе компании уже заплатили промежуточные дивиденды), напомнила аналитика.

"В текущих условиях неопределенности впечатлить инвесторов, пожалуй, могут главным образом эмитенты с высокими дивидендами, не осуществившие промежуточные выплаты за 2024 год, к которым относится, например, Сбербанк", - заключила представитель "Велес Капитала".

По словам руководителя направления инвестиционного консультирования компании "Алор брокер" Алексея Антонова, боковик 3150-3260 пунктов по индексу МосБиржи остается в силе.

"Наработанный" характер торгов продолжает сохраняться - рынок очень чутко, сильно и эмоционально реагирует на высказывания политических лидеров, но просадки быстро выкупаются, а в случае роста происходит такая же быстрая фиксация спекулятивной прибыли, отмечает эксперт.

Вряд ли что-то принципиально изменится в ближайшие дни. Пока ориентиром для спекулятивной торговли выступает диапазон 3150-3260 пунктов по индексу МосБиржи. При неизменности геополитики более вероятным является плавное ослабление курса рубля. Но любой позитив по переговорам Россия-США может привести к новому витку укрепления рубля, считает представитель "Алор брокер".

В Азии в понедельник наблюдалась позитивная динамика индексов акций, за исключением Китая (японский Nikkei 225 вырос на 0,4%, австралийский ASX Australia - на 0,2%, южнокорейский Kospi - на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,2%, гонконгский Hang Seng потерял 1,9%), но "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE снижаются на 1,5-1,6%) и США (индексы к 18:50 МСК снизились на 1,1-3% во главе с Nasdaq).

Потребительские цены (индекс CPI) в Китае в феврале снизились на 0,7% в годовом выражении, сообщило статуправление страны. Дефляция была зафиксирована впервые более чем за год (с января 2024 года). Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали сокращения на 0,5%. В январе инфляция составляла 0,5%.

Цены производителей (индекс PPI) в Китае в прошлом месяце упали на 2,2% в годовом выражении после снижения на 2,3% в январе, по данным ГСУ. Консенсус-прогноз предполагал сокращение на 2,1%.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены снижаются после роста в пятницу, все попытки подрасти в течение дня были нивелированы, причем Brent вновь ушла ниже $70 за баррель.

Стоимость майских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $69,89 за баррель (-0,7% и +1,3% в пятницу), апрельская цена WTI - $66,68 за баррель (-0,5% и +1% в пятницу).

Давление на цены оказывает сочетание понижательных факторов, включая опасения по поводу эскалации торговых войн и их экономических последствий, а также ожидания увеличения предложения нефти на рынке после перехода стран ОПЕК+ к наращиванию добычи и возможного смягчения санкций против России.

С начала текущего года цена Brent снизилась на 5,7%, а на WTI - на 6,2%.

Политика президента США Дональда Трампа, который уже ввел пошлины на импорт в страну товаров из Канады, Мексики и Китая, а затем отложил действие части из них, вызывает обеспокоенность инвесторов, многие из которых полагают, что подобный протекционизм повредит росту экономик и спросу на нефть. Ответные пошлины Китая, направленные против импорта товаров из Штатов, вступили в силу в понедельник.

Американский президент заявил в воскресенье, что экономике США предстоит пережить переходный период. "Будет переходный период, поскольку мы принимаем очень масштабные меры, - сказал Трамп, отвечая на вопрос о вероятности рецессии в США в ходе интервью Fox News. - Мы собираемся вернуть Америке богатство. На это потребуется некоторое время, но, думаю, все будет отлично для нас".

Трамп также заявил на прошлой неделе, что рассматривает возможность введения санкций и пошлин против России, чтобы добиться урегулирования украинского кризиса. Позднее в СМИ появились сообщения о том, что в окружении президента рассматривают варианты ослабления санкций против РФ, в том числе "потолка цен" на продажу российской нефти.

Саудовская Saudi Aramco сообщила о понижении с апреля цен на нефть с поставкой в страны Азии и Европы. Топливо марки Arab Light для азиатских покупателей подешевеет на $0,4 за баррель и будет стоить на $3,5 больше, чем корзина нефти Оман/Дубай.

На прошлой неделе ОПЕК+ подтвердила планы начать постепенное увеличение добычи в апреле, тогда как многие аналитики надеялись, что рост предложения вновь будет отложен.

"Во "втором эшелоне" на Мосбирже в понедельник выросли акции ПАО "Нижнекамскшина" (MOEX: NKSH) (+17,5%), ПАО "РБК" (MOEX: RBCM) (+9,8%), ПАО ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (+4,8%), ПАО "Диасофт" (MOEX: DIAS) (+4,4%), ПАО "Россети Урал" (MOEX: MRKU) (+4,2%), ПАО "НоваБев Групп" (MOEX: BELU) (+3,8%), ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+3,8%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,5%).

Подешевели бумаги ПАО "НПО "Наука" (MOEX: NAUK) (-4,8%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-2,4%), МКПАО "Хэдхантер" (SPB: HHR) (SPB: HEAD) (MOEX: HHRU) (MOEX: HEAD) (-2,4%), "Русснефти" (MOEX: RNFT) (-1,7%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 18:50 МСК составил 77,17 млрд рублей (из них 11,12 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 8,09 млрд рублей на бумаги "Т-Технологии" и 5,52 млрд рублей на акции "Полюса").

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